Douglas McCarthy: Πέθανε ο εμβληματικός frontman των Nitzer Ebb στα 58 του

Με βαθιά θλίψη, η ηλεκτρονική σκηνή αποχαιρετά έναν από τους πιο εμβληματικούς της εκφραστές: τον Douglas McCarthy, συνιδρυτή και φωνή των σπουδαίων Nitzer Ebb. Έφυγε από τη ζωή χθες (καταραμένη μέρα) στις 11 Ιουνίου 2025, σε ηλικία 58 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σκοτεινό, παλλόμενο ηχητικό αποτύπωμα που σημάδεψε γενιές.

Η ανακοίνωση του θανάτου του έγινε από τους επίσημους λογαριασμούς του συγκροτήματος, με σεβασμό και λιτότητα: «Με βαριά καρδιά σας ενημερώνουμε ότι ο Douglas McCarthy πέθανε το πρωί της 11ης Ιουνίου. Παρακαλούμε για διακριτικότητα και σεβασμό στην οικογένεια του».

Γεννημένος μέσα στη θορυβώδη καρδιά του Essex και μαθητής μιας σχολικής γενιάς που έπαιζε ανάμεσα στο new wave και τα skateboards με το ίδιο πάθος, ο McCarthy, μαζί με τους Bon Harris και David Gooday, έστησε το 1982 ένα industrial project που θα γινόταν κλασικό: οι Nitzer Ebb δεν ήταν ποτέ απλώς ένα γκρουπ... Ήταν κραυγή, σώμα, ρυθμός και αντίσταση.

Τα πρώτα τους βήματα συνέπεσαν με την έκρηξη της ηλεκτρονικής σκηνής: Depeche Mode, Siouxsie, Bauhaus, Kraftwerk, ήχοι που γίνονταν πολιτική, σώμα, τελετουργία. Το ντεμπούτο That Total Age (1987) μπορεί να μην ανέβηκε στις κορυφές των chart, αλλά το "Join The Chant" έγινε ύμνος σε EBM (και αργότερα goth) clubs παγκοσμίως. Τα "Control I'm Here", "Lightning Man" και "Fun to Be Had" συνέχισαν να χτίζουν αυτό το ιδιότυπο industrial σύμπαν, με το σκληρό beat και τη στιβαρή φωνή του McCarthy να το οδηγούν.

Ο Douglas δεν ήταν ένας απλός τραγουδιστής. Ήταν η ενσάρκωση του ήχου που φτιαχνόταν με καλώδια, σύνθια, κρουστά και ιδρώτα. Επέλεξε να ακολουθήσει και άλλα μονοπάτια: συνεργάστηκε με τον Alan Wilder (Depeche Mode) στους ανεπανάληπτους Recoil, και αργότερα δημιούργησε με τον Terence Fixmer το νευρικό, techno σχήμα Fixmer/McCarthy. Το 2013 κυκλοφόρησε το μοναδικό του σόλο άλμπουμ, Kill Your Friends, τίτλος ταιριαστός σε κάποιον που δεν φοβόταν ποτέ τη σκοτεινή ειρωνεία.

Τα τελευταία χρόνια, η υγεία του ήταν εύθραυστη. Κατέρρευσε λίγο πριν ανέβει στη σκηνή το 2021, και το 2024 ανακοίνωσε ότι σταματά τις ζωντανές εμφανίσεις, καθώς διαγνώστηκε με κίρρωση του ήπατος.

Κι όμως, ακόμα και μέσα σε αυτή την απόσυρση, η μορφή του έμενε φωτεινή, με την έννοια της φλόγας που δεν σβήνει αλλά τρεμοπαίζει, ακριβώς πριν εκραγεί.

Σήμερα, ο ήχος έγινε σιωπή. Αλλά όχι η μνήμη. Για όλους εμάς που χορέψαμε σε σκοτεινά υπόγεια με τον McCarthy να φωνάζει "Join in the chant!", αυτός ο άνθρωπος δεν θα είναι ποτέ απλώς ένα κεφάλαιο στην ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής. Είναι το σώμα της.

Rest in power, Douglas.