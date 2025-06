Η Billie Eilish διασκευάζει το "The Only Exception" των Paramore στο Παρίσι – Δείτε τη συγκινητική στιγμή

Μια μοναδική στιγμή χάρισε η Billie Eilish στους θαυμαστές της στο Παρίσι, κατά την πρώτη από τις δύο sold-out συναυλίες της στο Accor Arena, το βράδυ της 10ης Ιουνίου. Στη μέση ενός δυνατού 25-τραγουδιού setlist, η Eilish σταμάτησε τον χρόνο για να αποδώσει μια συγκινητική, stripped-down διασκευή του θρυλικού κομματιού των Paramore, "The Only Exception", από το άλμπουμ Brand New Eyes.

Καθισμένη κυκλικά με τους μουσικούς της, με απαλούς ήχους να γεμίζουν τον χώρο, η Billie ερμήνευσε την μπαλάντα με συναισθηματική δύναμη και ευαισθησία, ενώ το κοινό σιγά σιγά ενώθηκε μαζί της στο ρεφρέν. Το βίντεο της ερμηνείας έγινε γρήγορα viral, ενώ η ίδια η Hayley Williams δεν άργησε να ανταποδώσει την αγάπη: ανέβασε απόσπασμα στο Instagram γράφοντας: «@billieeilish i love you sweet baby b – y’all did this so beautifully».

Η σχέση λατρείας μεταξύ Eilish και Paramore κρατάει χρόνια. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Billie Eilish εκφράζει την αγάπη της για τους Paramore. Το 2022, στο Coachella, κάλεσε την Hayley Williams στη σκηνή για να τραγουδήσουν μαζί τα "Misery Business" και "Happier Than Ever". Λίγο αργότερα, αποκάλυψε πως το αγαπημένο της Paramore κομμάτι όλων των εποχών είναι το "All I Wanted", με ένα screenshot στο Instagram και τη μπάρα έντασης τέρμα ψηλά.

Η Hayley το θυμήθηκε, και το 2023, οι Paramore έφεραν την Eilish επί σκηνής στο Λος Άντζελες, όπου τραγούδησαν μαζί το "All I Wanted", χαρίζοντας μια συγκλονιστική εκτέλεση με αρμονικά φωνητικά.

Η περιοδεία Hit Me Hard And Soft δεν έχει σταματήσει να χαρίζει απρόσμενες στιγμές. Στο Άμστερνταμ τον Μάιο, η Eilish διασκεύασε και το "Creep" των Radiohead, με το κοινό να καθηλώνεται. Ο ίδιος ο Thom Yorke έχει δηλώσει παλιότερα: «Μου αρέσει η Billie Eilish. Κάνει το δικό της. Κανείς δεν της λέει τι να κάνει».

Η περιοδεία συνεχίζεται στην Ευρώπη και φτάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 7 Ιουλίου, με δύο βραδιές στη Γλασκώβη, έξι στο O2 του Λονδίνου, τέσσερις στο Μάντσεστερ και δύο στο Δουβλίνο, ολοκληρώνοντας έναν θρίαμβο 83 ημερών, γεμάτο συναίσθημα, έκπληξη και διαχρονικότητα.