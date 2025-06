O Neil Young «προ(σ)καλεί» τον Donald Trump στην περιοδεία του

Από τότε που ο Bruce Springsteen έριξε μια γερή κλωτσιά στον ευαίσθητο εγωισμό του Ντόναλντ Τραμπ πάνω στη σκηνή, το ροκ σύμπαν μοιάζει να έχει ξυπνήσει από τον πολιτικό λήθαργο που το χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια. Ανάμεσα σε εκείνους που του έδωσαν συγχαρητήρια για την "ανυπότακτη στάση" του ήταν και ο Neil Young, ο οποίος δήλωσε πανηγυρικά: «Δεν τον φοβάμαι. Ούτε και οι υπόλοιποι».

Και τώρα, με φόντο τις απειλές για στρατιωτικό νόμο (αλήθεια, σαν να είμαστε σε επεισόδιο του Handmaid’s Tale με soundtrack το "Old Man"), ο Young απλώνει ένα «χρυσό» προσκλητήριο στον Τραμπ να έρθει στη θερινή του περιοδεία. «Αρκεί να μην έχουμε στρατιωτικό νόμο μέχρι τότε», διευκρινίζει με τη διακριτικότητα ενός τανκ σε πασαρέλα.

«Δεν θα κάνουμε πολιτική συναυλία», γράφει ο Young σε ένα νέο post στο Neil Young Archives. «Θα παίξουμε τη μουσική που αγαπάμε. Πρόεδρε Τραμπ, είστε καλεσμένος. Ελάτε να μας ακούσετε, όπως κάνατε επί δεκαετίες». Γιατί ναι, ο Τραμπ κάποτε δήλωνε φαν, τον είχε χαρακτηρίσει μάλιστα "πολύ ξεχωριστό" σε συνέντευξη στο Rolling Stone. Και είχαν βρεθεί και σε live. Στο παρελθόν. Πριν τις μηνύσεις. Πριν το "Rockin’ in the Free World" γίνει αντικείμενο πολιτικής οικειοποίησης και νομικής διαμάχης.

Οπότε όχι, δεν πρόκειται για κλαδί ελιάς. Περισσότερο μοιάζει με αγκάθινο στεφάνι με neon φωτάκια που γράφουν "Wake up, Don!".

Ο Young, στο ίδιο μήκος κύματος με τον Bruce και πολλούς ακόμη, βλέπει τις κυβερνήσεις να ξεγλιστρούν από τις αξίες που οι γονείς μας (και οι δικοί τους) υπερασπίστηκαν. Και προτείνει κάτι απλό: να θυμηθούμε ποιοι είμαστε. Να σταθούμε απέναντι, όχι με οργή αλλά με ακουστικές κιθάρες και στίχους που δεν χαρίζονται.

Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε "Born in the USA" και "Let’s Roll Again" (το οποίο περιλαμβάνει τη στιχομυθία "If you’re a fascist, get a Tesla", ναι, μια ξεκάθαρα φιλική υπενθύμιση), ο Young φαίνεται να λέει στον Τραμπ: Έλα να ακούσεις πραγματικά αυτά που υποτίθεται ότι αγαπάς. Αν αντέχεις.

Εντωμεταξύ, ο Τραμπ κάλεσε για έρευνα (!) εναντίον μουσικών που υποστήριξαν την Kamala Harris. Προφανώς περιλαμβάνει και τον Springsteen. Εκείνος, φυσικά, απάντησε όπως κάθε ροκ σταρ με σπονδυλική στήλη: κυκλοφόρησε ένα live EP γεμάτο τραγούδια-χαστούκιακαι αποσπάσματα ομιλιών εναντίον του Τραμπ.

Κι αν κάτι καταλαβαίνουμε από αυτή την ιστορία, είναι πως το ροκ δεν πεθαίνει, δεν το βάζει κάτω, απλώς σφίγγει τα δόντια και ανεβάζει την ένταση.