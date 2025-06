It’s οfficial: Οι H1-KEY επιστρέφουν!

Share this

Το δυναμικό γυναικείο K-pop συγκρότημα ετοιμάζεται για μεγάλο comeback στο τέλος του μήνα, και ναι, η ημερομηνία είναι κλειδωμένη: 26 Ιουνίου!

Η ανακοίνωση ήρθε από τη GLG τη Δευτέρα 2 Ιουνίου, χωρίς ακόμα να έχουν αποκαλυφθεί τίτλος ή pre-release πρόγραμμα, αλλά οι φήμες λένε πως το νέο άλμπουμ θα είναι το πιο πλούσιο και στιλιστικά ευρύ που έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα από τις H1-KEY.

Πρόκειται για την πρώτη τους κυκλοφορία μετά το mini-album Love or Hate του Ιουνίου 2024, που μας χάρισε κομμάτια όπως το "Let it Burn", το τρυφερό "♥︎ Letter", το απόλυτο "Iconic" και το μελαγχολικό "Rainfalls".

Οι ίδιες είχαν μιλήσει στο NME λίγο πριν την κυκλοφορία του προηγούμενου άλμπουμ, αποκάλυψαν πώς το "Rose Blossom" τούς άνοιξε τα μάτια στη θεραπευτική δύναμη της μουσικής. Η Riina είχε δηλώσει τότε: «Το νόημα είναι να αγγίζουμε τη νέα γενιά. Να δίνουμε ελπίδα, να μιλάμε για το μεγάλωμα, τον πόνο, το θάρρος. Και κυρίως: να μη ζεις ποτέ χλιαρά».

Με το βλέμμα στο μέλλον, οι H1-KEY δηλώνουν πως θέλουν τα τραγούδια τους να γίνουν συντρόφια ζωής: «Δεν θέλουμε απαραίτητα να αλλάξουμε τη ζωή κάποιου, αλλά ίσως να του δώσουμε λίγη αποφασιστικότητα ή να τον αγγίξουμε. Όπως οι παλιοί μιλάνε για τραγούδια που τους στήριξαν σε δύσκολες φάσεις, αυτό ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε».

Νέο κεφάλαιο. Νέα εποχή. Και οι H1-KEY πιο ώριμες, πιο φωτεινές και πιο συναισθηματικές από ποτέ.