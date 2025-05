1 εκατομμύριο δολάρια στους DIIV από την ExxonMobil

Preoccupations - Ill At Ease

Το Σάββατο το βράδυ, οι DIIV έπαιξαν στο Teragram Ballroom του Λος Άντζελες δύο κομμάτια back-to-back, το "Fender On The Freeway" και το ολοκαίνουριο "Return Of Youth", το οποίο, αντικειμενικά είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια που κυκλοφόρησαν πρόσφατα. Fun fact: είναι το πρώτο κομμάτι που κυκλοφορούν από τότε που ο frontman Zachary Cole Smith έχασε το σπίτι του στις πυρκαγιές του LA, αλλά όπως φαίνεται, το true peace δεν βρίσκεται στις στάχτες αλλά σε μια επιταγή $1.000.000 από την ExxonMobil.

Σωστά διάβασες. Η συνεργασία του συγκροτήματος με τον κολοσσό πετρελαίου και αερίου ξεκίνησε πριν περίπου ένα χρόνο, όταν οι DIIV μοιράστηκαν ένα αυθεντικότατο promo video που θύμιζε περισσότερο εταιρική κατάληψη ψυχής παρά indie αισθητική.

Όταν κατηγορήθηκαν πως ξεπουλήθηκαν, έσπευσαν να διευκρινίσουν στο subreddit των indieheads ότι όχι μόνο ζουν πλέον όπως ποτέ άλλοτε φαντάζονταν, αλλά και πως η εποχή αυτή θα μείνει στην ιστορία ως η πιο πράσινη, βιώσιμη και φιλάνθρωπη, κυριολεκτικά με την Exxon ως χορηγό της ηθικής.

Το κερασάκι στη βραδιά ήρθε όταν ένα team της ExxonMobil ανέβηκε στη σκηνή πριν το encore, παρέδωσε την oversized επιταγή των 7 ψηφίων στον Smith (η οποία, όπως παραδέχτηκαν, «θα αγοράσει άπειρες πάνες για τα παιδιά του»), ενώ πίσω τους εμφανίστηκε η γνωστή ταπετσαρία "Mission Accomplished" από την εποχή Μπους, όταν η Αμερική πίστευε ότι είχε “τελειώσει” με το Ιράκ. Spoiler: δεν είχε.

Από εμάς λοιπόν, ένα ειρωνικό "welcome back" στους DIIV (για το κομμάτι, και μόνο). Και ένα φιλικό reminder: αν βρείτε την ειρήνη στα μωρά σας, προσέξτε να μην είναι από πλαστικά καλαμάκια που έπεσαν από το Exxon booth.