Punk, άρωμα και πρόκληση: Οι Private Function υπογράφουν το πιο "μυρωδάτο" βινύλιο της χρονιάς

Ξέχνα τα concept albums, τις κασέτες σε χωνευτήρι και τα limited χρωματιστά βινύλια. Οι Private Function πήραν το punk ήθος, το έβαλαν στο blender μαζί με λίγο άρωμα από κερί ευεξίας, γκουρού lifestyle και οσφρητική φαντασίωση, και σου σερβίρουν τον πιο… ιδιαίτερο δίσκο της χρονιάς: Ένα scratch-and-sniff βινύλιο που μυρίζει (κυριολεκτικά) το αιδοίο της Gwyneth Paltrow.

Ο δίσκος (με τίτλο ¯_(ツ)_/¯) βγήκε σε scratch-and-sniff έκδοση (ναι, ξίνεις και μυρίζεις) και υποτίθεται ότι αναπαράγει την οσμή που είχε και το περίφημο κερί This Smells Like My Vagina της Goop (της εταιρείας με υγιεινά προϊόντα της γνωστής ηθοποιού).

Μόλις το κερί εξαφανίστηκε από την αγορά (πουλώντας πλέον για πάνω από 700 δολάρια στη μαύρη αγορά του well-being), οι Private Function έκαναν το επόμενο λογικό βήμα: ανέθεσαν σε Γάλλο αρωματοποιό να στήσει το άρωμα από την αρχή και να την εμφυσήσουν στο βινύλιο. Γιατί όπως είπε και η κιθαρίστρια Lauren Hester, «το να θες 700 δολάρια για να μυρίσεις το αιδοίο της Gwyneth είναι ταξική αδικία. Ο κάθε εργάτης δικαιούται πρόσβαση στην εμπειρία, 24/7».

Το limited "Goopy Edition" του άλμπουμ κόστιζε 100 (περίπου) δολάρια, αλλά φυσικά ξεπουλήθηκε αστραπιαία. Αν προλάβεις, κυκλοφορούν ακόμη μερικές πιο «καθαρές» εκδόσεις του άλμπουμ. Αλλά εσύ θα ξέρεις ότι δεν μυρίζουν τίποτα. Αλλά δεν σε νοιάζει γιατί σε λίγο δεν θα ακούς μουσική, θα την ξίνεις, θα την εισπνέεις και θα τη βάζεις στο diffυser του χώρου σου. Η τέχνη πέθανε, αδέρφια, αλλά τουλάχιστον μυρίζει επώνυμα...

Τέλος πάντων, για την ιστορία, δεν είναι η πρώτη φορά που η μπάντα σκάει με τέτοιο DIY εμετικό μεγαλείο: το προηγούμενο LP τους είχε ούρα των μελών μέσα στο βινύλιο. Γιατί αν δεν κατουρήσεις τον ήχο σου, ποιος θα το κάνει;

Όπως λέει και το πανκ ευαγγέλιο: ό,τι δεν μπορείς να σεβαστείς, άσ’ το να βρωμίσει.