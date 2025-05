Charli XCX: «Δεν είμαι ο Bob Dylan, αλλά τουλάχιστον το παίζω καλά»

Η Charli XCX πήρε το βραβείο Songwriter of the Year στα φετινά Ivor Novello Awards και, προφανώς, δεν άντεξε στον πειρασμό να ταράξει τα νερά. Μιλώντας σε ένα δωμάτιο γεμάτο στιχουργούς, είπε το ανείπωτο: «Δεν πιστεύω ότι όλα ξεκινούν από ένα σπουδαίο τραγούδι»... Σιωπή. Τριξίματα καρεκλών. Ίσως και μερικά slow claps.

Συνέχισε λέγοντας πως για εκείνη, το πραγματικά σπουδαίο δεν είναι το “μελωδικό διαμάντι” που θα σε κάνει να δακρύσεις, αλλά το τραγούδι με attitude, με cultural baggage και κυρίως με απόλυτη αυτοπεποίθηση. Δεν χρειάζεται να είσαι Bob Dylan (όπως είπε και η ίδια) απλώς να "commit to the bit." Και τι εννοεί bit; Μα φυσικά στίχους όπως:

“I want to dance to me, me, me, me, me, when I go to the club, club” ή το βαθύτατα υπαρξιακό “I’m everywhere, I’m so Julia.”

Και αν αυτά σου φαίνονται ρηχά, χαζά ή άνευ νοήματος; Τότε δεν έχεις πιάσει το point. Η Charli τα περιγράφει ως “Warholικά” και ως καθρέφτη της πολιτιστικής εγκεφαλικής σήψης της εποχής μας. Ό,τι κι αν σημαίνει αυτό, σίγουρα ακούγεται πιο κουλ από το να λες "κλισέ".

Με την Brat να σαρώνει charts, Grammys και memes, η Charli έκανε ξεκάθαρο πως το στιλ είναι το νόημα. Η έμπνευση δεν θέλει IQ, θέλει attitude. Θέλει να γράφεις αυτό που σε εκφράζει χωρίς να ζητάς την άδεια κανενός A&R. Να μην είσαι έξυπνος, αλλά να είσαι λίγο χαζά ειλικρινής.

Μπορεί το επόμενο άλμπουμ της να είναι μια αποτυχία, λέει. Μπορεί να κάνει “έναν δίσκο τύπου Lou Reed”. Μπορεί και να το κάψει σύντομα όλο το πράγμα. Αλλά τουλάχιστον, θα το κάνει επειδή έτσι γουστάρει.

Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ίσως το πιο punk πράγμα που ειπώθηκε σε βραβεία τραγουδοποιίας εδώ και δεκαετίες.

Σε άλλα νέα, πάντως, αυτό το μήνα γιόρτασε την πέμπτη επέτειο του πανδημικού άλμπουμ της How I'm Feeling Now κυκλοφορώντας ένα βίντεο για το "Party 4 U" - δείτε το εδώ.