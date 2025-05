Το Spotify αντιμετωπίζει επικρίσεις σχετικά με τα podcasts που προωθούν την πώληση παράνομων ουσιών

Μερικές φορές δεν ξεπερνούσαν ούτε το ένα λεπτό, και άλλες φορές δεν είχαν καθόλου ήχο. Κι όμως, τα "επεισόδια" αυτά σε οδηγούσαν με σοβαρότητα και συνέπεια στα σωστά κατατόπια, χάρη σε ευφάνταστα εξώφυλλα και περιγραφές τύπου «Αγοράστε Tramadol online με γιορτινές εκπτώσεις».

Και φυσικά, η έκπληξη δεν σταματά εκεί: οι εν λόγω "εκπομπές", γεμάτες τακτ και καμουφλάζ, περιλάμβαναν συχνά ξεκάθαρους συνδέσμους προς σκιώδεις ιστοσελίδες. Α, και να μην ξεχάσουμε ότι αρκετά από αυτά τα αριστουργήματα είχαν ανέβει στο Spotify εδώ και μήνες, έτσι, για να κάνουν παρέα σε όσους αναζητούσαν ακουστική καταβύθιση στις σκοτεινές πτυχές του e-pharmacy.

Το αυτονόητο: το Spotify έχει ήδη κατεβάσει αρκετά από αυτά τα «επεισόδια».

Το λιγότερο αυτονόητο: η τάση αυτή προϋπήρχε της πρόσφατης δημοσιότητας και συνεχίζει να κάνει τα βήματά της σαν κάποιο αμήχανο remix του Breaking Bad σε ηχητική μορφή.

Μια απλή αναζήτηση αρκεί για να ξεθάψεις «podcasts» λίγων δευτερολέπτων, ανεβασμένα από το 2022 και βάλε, που διαφημίζουν sites με χαμηλό φωτισμό και υψηλή φαρμακευτική φιλοδοξία. Κάποια από αυτά μάλιστα υποστηρίζουν ότι πουλάνε "νόμιμες" ουσίες, αν και η νομική τους κατάσταση είναι πιο ασαφής κι από τους όρους χρήσης του TikTok.

Το μόνο σίγουρο; Αυτά δεν είναι podcasts. Είναι διαφημιστικά έντυπα σε μορφή αρχείου ήχου που βρήκαν "σπίτι" σε μια πλατφόρμα η οποία προφανώς, ως βασικό κριτήριο εγκυρότητας, έχει το γεγονός ότι... απλά ανεβαίνουν.

Το περιστατικό, φυσικά, ανοίγει μερικά ελαφρώς δυσάρεστα ερωτήματα για τις πρακτικές περιεχομενικού ελέγχου του Spotify. Μιλάμε για μια πλατφόρμα που ήδη φιλοξενεί "podcasts" με ενήλικο υλικό, bootleg μουσική βαφτισμένη ως talk show, TikTok βίντεο ραμμένα το ένα πάνω στο άλλο, και γενικά, ό,τι χωράει σε αρχείο mp4 και δεν φωνάζει πολύ δυνατά «εδώ είμαι».

Το Spotify ισχυρίζεται πως φιλοξενεί «σχεδόν 7 εκατομμύρια podcasts».

Αν βγάλεις τα "Αγοράστε τώρα", τα "Δες το μόνο απόψε", και τα "Νόμιμο αλλά χωρίς αποδείξεις", ίσως τα πραγματικά podcasts να είναι λίγο λιγότερα.

Αλλά, μετά θα μου πείτε, ποιος μετράει όταν όλα είναι περιεχόμενο και ο αλγόριθμος πεινάει;

