Springsteen εναντίον Trump: Ο Boss απαντά στις απειλές με φούλ ενισχυτές και περισσότερα πολιτικά μηνύματα

Παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να το «βουλώσει αλλιώς...», ο Bruce Springsteen έκανε το ακριβώς αντίθετο: το άνοιξε και πάλι (...και το στόμα, και τη συναυλία). Στο Μάντσεστερ αυτή τη φορά, το ροκ αφεντικό από το Νιου Τζέρσι ξέσπασε για άλλη μια φορά εναντίον του προέδρου και της διοίκησής του, μετατρέποντας τη σκηνή σε βήμα διακήρυξης πολιτικής αξιοπρέπειας.

Ο "Boss" επανέλαβε τις ίδιες κατηγορίες που εξαπέλυσε και στην εναρκτήρια συναυλία της περιοδείας Land of Hope and Dreams: ότι η Αμερική των τραγουδιών του (αυτή που κάποτε έλαμπε από ελευθερία και ελπίδα) βρίσκεται στα χέρια μιας "διεφθαρμένης, ανίκανης και προδοτικής κυβέρνησης". Και κάλεσε τους πιστούς της δημοκρατίας να σηκωθούν, να φωνάξουν και να "αφήσουν την ελευθερία να ηχήσει". Ναι, όπως στις γιορτές της 4ης Ιουλίου, αλλά με λιγότερα πυροτεχνήματα και περισσότερα riffs.

Πριν ερμηνεύσει το "My City of Ruins", ο Springsteen επανέλαβε το κατηγορητήριο: στην Αμερική σήμερα, διώκονται όσοι τολμούν να πουν τη γνώμη τους. Οι πολιτικοί βασανίζουν λεκτικά (και θεσμικά) τους εργάτες, ξηλώνουν μεθοδικά ό,τι απέμεινε από τα πολιτικά δικαιώματα, φιλιούνται σταυρωτά με δικτάτορες, πετάνε πανεπιστήμια στα σκουπίδια επειδή δεν προσκυνούν την ιδεολογία τους, και απελαύνουν κατοίκους χωρίς καν να περάσουν από το "Go" και να πάρουν 200 δολάρια. Όλα αυτά τώρα, όχι σε κάποιο δυστοπικό επεισόδιο του Black Mirror.

Αφού άκουσε την πρώτη φορά την κριτική του Springsteen, ο Τραμπ απείλησε όχι και τόσο διακριτικά μέσω της δικής του πλατφόρμας Truth Social, συμβουλεύοντας τον μουσικό να «ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟ μέχρι να επιστρέψει στη Χώρα... Και μετά θα δούμε τι θα γίνει μ’ αυτόν!».

Φαίνεται ότι το Αφεντικό δεν ενοχλείται από τις απειλές του προέδρου και παραμένει απτόητος. Ίσως γιατί ξέρει ότι σε μια χώρα που ξεκίνησε με επανάσταση, δεν γίνεται να καταλήξει να φοβάται τα καπρίτσια και τα threads ενός πορτοκαλί εγωκεντρικού influencer του μίσους.

Εν τω μεταξύ η Αμερικανική Ομοσπονδία Μουσικών (AFM) δηλώνει ότι στέκεται "αλληλέγγυα" στον Bruce Springsteen, καθώς ο πόλεμος των λόγων του με τον Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζεται.

Το συνδικάτο δηλώνει: «Η AFM δεν πρόκειται να παραμείνει σιωπηλή όσο δύο από τα μέλη μας – ο Bruce Springsteen και η Taylor Swift – στοχοποιούνται και δέχονται προσωπικές επιθέσεις από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Bruce Springsteen και η Taylor Swift δεν είναι απλώς λαμπροί μουσικοί· είναι πρότυπα και πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια ανθρώπους στις ΗΠΑ και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι μουσικοί έχουν το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και στεκόμαστε στο πλευρό όλων των μελών μας με πλήρη αλληλεγγύη».

Ασφαλές συμπέρασμα: όσο συνεχίζεται η περιοδεία Land of Hope and Dreams, τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες ο Springsteen να απαντήσει ξανά στα σχόλια του Τραμπ, πιθανότατα με περισσότερη κιθάρα και περισσότερο θυμό.