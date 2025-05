Οι Lemonheads επιστρέφουν με νέο τραγούδι και καλεσμένους τους Juliana Hatfield και J Mascis

Ο Evan Dando, ο μοναδικός σταθερός πυλώνας των Lemonheads και ένας από τους πιο αξιαγάπητους περιπλανώμενους της alt-rock άνθησης των 90s, μοιάζει να επιστρέφει από μια περιπέτεια χωρίς τέλος. Είχε χαθεί για λίγο από τα ραντάρ· την τελευταία φορά που ακούσαμε νέα του, έγραφε τα απομνημονεύματά του και, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κόψει όλες τις ουσίες (εκτός από το LSD). Ο τελευταίος δίσκος των Lemonheads, το Varshons II, ήταν μια συλλογή διασκευών που κυκλοφόρησε το 2019. Αλλά αν μιλάμε για νέο υλικό θα πρέπει να πάμε πίσω στο 2006, όταν κυκλοφόρησε το The Lemonheads, το τελευταίο τους άλμπουμ με αυθεντικά δικά τους τραγούδια.

Τώρα, κάτι αλλάζει. Οι Lemonheads έχουν στα σκαριά ένα νέο LP με τίτλο Love Chant, που αναμένεται το φθινόπωρο από την Fire Records. Ως πρόγευση, ο Dando κυκλοφόρησε δύο κομμάτια, ακολουθώντας την ίδια συνταγή που είδαμε και στο διπλό single του 2023 με το "Fear Of Living" και τη διασκευή στο "Seven Out" του Eugene Kelly: δηλαδή, ένα αυθεντικό τραγούδι και μία διασκευή.

Το "Deep End", το νέο original, είναι ένας χαοτικά χαρούμενος ροκ στροβιλισμός με deadpan ύφος και pop riffs. Συνυπογράφεται με τον παλιό του συνεργάτη, τον Αυστραλό Tom Morgan, και συνοδεύεται από γνωστά φαντάσματα της Βοστώνης: η Juliana Hatfield (πρώην μέλος των Lemonheads και alter ego της εποχής) στα φωνητικά, και ο J Mascis των Dinosaur Jr. στην κιθάρα. Μια μικρή συνάντηση θρύλων, με κιθάρες που στάζουν νοσταλγία και αδέξια χαμόγελα.

Το δεύτερο κομμάτι, όμως, είναι άλλη ιστορία. Μια λιτή, country διασκευή στο "Sad Cinderella" του Townes Van Zandt, από τον δίσκο For The Sake Of The Song του 1968. Εδώ, ο Dando ενώνει τη φωνή του με την τραγουδοποιό Erin Rae από το Νάσβιλ, σε ένα ντουέτο που αγγίζει με ευλάβεια την ιστορία και την παράδοση. Ο Dando αγαπάει την παλιά country και αυτό φαίνεται γιατί δεν προσποιείται, και δεν φιλτράρει. Απλώς αφήνει τη φωνή να ξεθάβει σκιές.

Και τα δύο κομμάτια ηχογραφήθηκαν στο Σάο Πάολο, σε παραγωγή του Apollo Nove, με το "Deep End" να συνοδεύεται από ένα κλιπ των Luigi Parisi και Carlão Busato.

Άκουσέ τα παρακάτω και δες τον Dando, όχι απλώς να επιστρέφει, αλλά να ανασαίνει ακόμα μέσα στην ίδια ευγενικά διαλυμένη του αύρα.