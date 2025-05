Οι Queens of the Stone Age ανακοινώνουν τη συναυλιακή ταινία "Alive in the Catacombs"

Πρέπει να ήταν η πιο ήσυχη συναυλία με το πιο πολυπληθές κοινό. 6 εκατομμύρια κρανία, αμίλητα και πιστά, μαρτυρούν το πέρασμα του χρόνου και τώρα κουνούν ρυθμικά τους σκελετούς τους στους ήχους των Queens of the Stone Age.

Αυτό δεν είναι η αρχή ενός goth μυθιστορήματος. Είναι το Queens of the Stone Age: Alive in the Catacombs, η νέα συναυλιακή ταινία των Queens of the Stone Age, γυρισμένη τον Ιούλιο του 2024 στις κατακόμβες του Παρισιού, το διάσημο οστεοφυλάκιο-λαβύρινθος κάτω απ’ την πόλη του φωτός, που φιλοξενεί τα λείψανα 6 εκατομμυρίων ψυχών και μόλις τώρα απέκτησε το πρώτο του "αυθεντικό" soundtrack.

Ο Josh Homme, το είδος του Αμερικανού σαμάνου στην έρημο με φλογισμένο βλέμμα και την ειρωνεία ενός παλιού μπάρμαν, κυνηγούσε αυτό το όραμα εδώ και είκοσι χρόνια. Να παίξει εκεί που κανείς δεν είχε παίξει πριν. Να ενώσει το rock με τη νεκρική σιγή. Να βάλει τη μουσική να ψιθυρίσει αντί να ουρλιάξει.

«Αν είναι να στοιχειωθείς, να το κάνεις σωστά - περιστοιχισμένος από εκατομμύρια νεκρούς», είπε. «Δεν έχω ξανανιώσει τόσο ευπρόσδεκτος πουθενά στη ζωή μου».

Κι όμως, δεν ήταν μια ακόμη θεαματική πρόκληση. Ήταν κάλεσμα. Δεν υπήρχαν ενισχυτές, δεν υπήρχε ρεύμα. Υπήρχαν μόνο τα κόκκαλα, η υγρασία και ο απόηχος από ένα βιολί που έκλαιγε ανάμεσα σε ρωμαϊκές αψίδες και γαλλικούς θρύλους. Οι QOTSA απέβαλαν κάθε ίχνος επιτήδευσης, οι κιθάρες έγιναν ακουστικές, τα τύμπανα αλυσίδες, τα πιατίνια ξυλάκια. Δεν υπάρχουν overdubs. Δεν υπάρχουν φίλτρα. Το σκοτάδι, εξάλλου, έχει τη δύναμη να κάνει τα πάντα αληθινά.

«Όταν παίζεις εκεί κάτω, δεν αποφασίζεις εσύ τίποτα. Το ίδιο το μέρος σού λέει τι να κάνεις», συνέχισε ο Homme. «Είναι σαν να τραγουδάς στο στόμα του θανάτου. Και αυτό να σε ακούει».

Η Hélène Furminieux από το Les Catacombes de Paris, η γυναίκα που επέτρεψε αυτή την ονειρική (ή εφιαλτική) σύμπραξη, το έθεσε αλλιώς: «Το να κατέβεις εκεί κάτω σημαίνει να κατέβεις μέσα σου. Ο Homme το κατάλαβε με το σώμα και την ψυχή του και το αποτέλεσμα είναι σχεδόν μεταφυσικό».

Και το υλικό είναι εδώ: από τις 5 Ιουνίου, η ταινία “Alive in the Catacombs” θα είναι διαθέσιμη για ενοικίαση ή αγορά μέσω του επίσημου site του συγκροτήματος. Όσοι προπαραγγείλουν πριν τις 7 Ιουνίου, θα αποκτήσουν αποκλειστική πρόσβαση σε παρασκηνιακό υλικό - το άγγιγμα του αόρατου, το σφύριγμα της σιωπής πριν το πρώτο ακόρντο.

Μην περιμένετε μια ροκ συναυλία. Περιμένετε κάτι πιο αρχαϊκό. Μια ιεροτελεστία κάτω απ’ το Παρίσι. Εκεί που η πόλη τελειώνει κι αρχίζει η λήθη. Τα λόγια δεν αρκούν για να περιγράψουν το Alive in the Catacombs. Η συγκλονιστική του ισορροπία ανάμεσα στη λεπτότητα και τη μεγαλοπρέπεια πρέπει να βιωθεί για να εκτιμηθεί. Η ομορφιά βρίσκεται στον αγώνα — εσωτερικό και εξωτερικό. Αυτός είναι ο Joshua Homme στην πιο σωματικά ευάλωτη, αλλά ταυτόχρονα πιο θριαμβευτική του στιγμή.

Το Queens of the Stone Age: Alive in the Catacombs είναι παραγωγή της La Blogothèque, σε σκηνοθεσία Thomas Rames, και κυκλοφορεί από τους Queens of the Stone Age και τη Matador Records. Η ταινία θα είναι διαθέσιμη για ενοικίαση ή αγορά μέσω του qotsa.com, ενώ οι προπαραγγελίες έχουν ξεκινήσει. Οι fans που θα αγοράσουν το Alive in the Catacombs έως τις 7 Ιουνίου θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση σε παρασκηνιακό υλικό, καθώς και πλήρη δυνατότητα streaming και λήψης. Ηχητική έκδοση του project θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

• PRE ORDER LINK

https://queensofthestoneage.lnk.to/vhx

• Περισσότερα για τις Κατακόμβες του Παρισιού:

https://www.catacombes.paris.fr/en