"Lemmy Forever": Ο Lemmy των Motörhead γίνεται άγαλμα

Στις 9 Μαΐου 2025, η αιωνιότητα θα μυρίσει μπύρα, δέρμα και βρώμικο ροκ. Ο Lemmy Kilmister – η ψυχή των Motörhead, το μουστάκι που δεν λύγισε ποτέ, η φωνή που έλιωνε ενισχυτές – θα αποκτήσει τη δική του αθάνατη θέση στο Stoke-On-Trent, με μια τελετή που φέρει το μόνο όνομα που της ταιριάζει: "Lemmy Forever".

Ο κιθαρίστας των Motörhead, Phil Campbell, θα βρεθεί εκεί για να τοποθετήσει τις στάχτες του Lemmy μέσα σε ένα άγαλμα που κόβει ανάσες — έργο του Andy Edwards, ενός τοπικού γλύπτη και φανατικού οπαδού της μπάντας, που έπιασε τον Lemmy όπως πρέπει: στα ντουζένια του, εποχής 1981, τότε που οι Motörhead διέλυαν το Port Vale Stadium στο Heavy Metal Holocaust.

Το πανηγύρι ξεκινά στις 4 το απόγευμα, στην καρδιά του Burslem, αλλά το κάλεσμα είναι ξεκάθαρο: ελάτε νωρίτερα, πιείτε για τον Lemmy, πιείτε με τον Lemmy, γιατί οι μπάρες της περιοχής (Old Post Office bar, Ale House και Market Place Café) θα σερβίρουν Motörhead ποτά και ένα ειδικό «roast of the day» με την ευλογία του Ace of Spades.

Η μέρα θα χτυπήσει κόκκινο με κονβόι μηχανών που θα συνοδεύουν τις στάχτες του Lemmy, ομιλίες, δάκρυα (ίσως), και μια εκκωφαντική 21-ριπή μηχανών – έναν βροντερό χαιρετισμό που θα χτυπήσει τον ουρανό με τελετουργική ευλάβεια.

Από τους καπνούς των clubs μέχρι το μπρούντζο της αιωνιότητας, ο Lemmy δεν έπαιξε ποτέ για το σήμερα. Έπαιζε για το πάντα. Και τώρα, το πάντα του ανήκει.

Ο Lemmy έφυγε από τη δική μας ζωή στις 28 Δεκεμβρίου του 2015 σε ηλικία 70 ετών, λίγο αφότου έμαθε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο.