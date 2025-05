To Live Aid γιορτάζει 40 χρόνια με μιούζικαλ, άλμπουμ, ειδικές εμφανίσεις και το BBC στο πλευρό του

Φέτος, η θρυλική συναυλία Live Aid κλείνει 40 χρόνια – και το γιορτάζει όπως της αρμόζει: με τη μουσική να παίρνει ξανά το κέντρο της σκηνής. Η ιστορική συναυλία με ανθρωπιστικό χαρακτήρα που ένωσε Λονδίνο και Φιλαδέλφεια στις 13 Ιουλίου του 1985, κινητοποιώντας 1,9 δισεκατομμύρια θεατές σε 150 χώρες και συγκεντρώνοντας πάνω από 125 εκατομμύρια δολάρια για την ανακούφιση από τον λιμό στην Αιθιοπία, επιστρέφει δυναμικά στο σήμερα μέσα από το θεατρικό Just For One Day – The Live Aid Musical και την κυκλοφορία του πρωτότυπου cast album, λίγες μέρες πριν τη μεγάλη επέτειο.

Η επίσημη ανακοίνωση για το άλμπουμ έγινε χθες (1η Μαΐου) στο Wembley Stadium από τη ραδιοφωνική παραγωγό Jo Whiley, με παρόντες τους ιστορικούς συνιδρυτές του Live Aid και θεματοφύλακες του Band Aid Charitable Trust: τον αεικίνητο Sir Bob Geldof, τον Midge Ure, τον διοργανωτή Harvey Goldsmith και τον παραγωγό John Kennedy. Καλεσμένοι από το μουσικοθεατρικό καστ παρουσίασαν live τραγούδια και μίλησαν για την παρακαταθήκη του Live Aid και τη νέα του μορφή.

Το Just For One Day ανεβαίνει στο West End στις 15 Μαΐου, μετά από μια sold-out πορεία στο Old Vic. Το πρωτότυπο άλμπουμ, που κυκλοφορεί στις 11 Ιουλίου, υπόσχεται να αποδώσει σε στούντιο εκδοχή την ακατέργαστη δύναμη, το πάθος και την επείγουσα ενέργεια εκείνης της ανεπανάληπτης ημέρας του 1985. Περιλαμβάνει ύμνους από Queen, David Bowie, Ultravox, Boomtown Rats, U2, Elton John, The Police, The Who, Madonna, Phil Collins, Bob Dylan και άλλους που σημάδεψαν την ιστορία.

Οι προπαραγγελίες για το άλμπουμ συνοδεύονται από αποκλειστική πρόσβαση στο "Message In A Bottle" των Police, ενώ τα εισιτήρια για τη θεατρική παράσταση είναι ήδη διαθέσιμα. Ειδικά για την ημέρα της επετείου, στις 13 Ιουλίου, έχει προγραμματιστεί μια μοναδική παράσταση του μιούζικαλ στο Shaftesbury Theatre, ακολουθούμενη από ένα after party στο KOKO του Camden, με special guests... και πολλή σαμπάνια.

Ωστόσο, στις χθεσινές δηλώσεις του, ο Bob Geldof τόνισε τη σημασία που διατηρεί ακόμα το Live Aid: «Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πως 40 χρόνια μετά, η ανάγκη θα ήταν ακόμη τόσο επιτακτική. Παιδιά λιμοκτονούν ως όπλο πολέμου. Άνθρωποι πεθαίνουν από AIDS, από περικοπές στην παγκόσμια βοήθεια. Το Live Aid έδειξε τι μπορεί να κάνει η συλλογική δύναμη. Κατέρριψε το δόγμα της Θάτσερ πως “δεν υπάρχει κοινωνία”. Υπάρχει. Και εκείνη την ημέρα στο Γουέμπλεϊ, την ακούσαμε να ουρλιάζει την ύπαρξή της».

Και συνέχισε με την απαραίτητη δόση rock αυτογνωσίας: «Αυτό το musical δεν είναι απλώς ένα "jukebox musical" – είναι το πρωτότυπο! Τότε το λέγαμε "The Global Jukebox". Μιλάμε για την πιο μυθική λίστα τραγουδιών στην ιστορία του ροκ. Και τώρα επιστρέφει, ανασχηματισμένη για τη νέα γενιά. Χτυπάει νεύρο, ξυπνά μνήμες και μας δείχνει πως η μουσική μπορεί ακόμη να αλλάζει τον κόσμο».

Παράλληλα, το BBC Two και το BBC iPlayer θα τιμήσουν την επέτειο με το νέο ντοκιμαντέρ Live Aid At 40, που θα αποκαλύπτει το παρασκήνιο της συναυλίας μέσα από συνεντεύξεις με Geldof, Bono, Sting, αλλά και ηγέτες όπως οι George Bush και Obasanjo της Νιγηρίας, καθώς και την Birhan Woldu – το παιδί-σύμβολο της λιμοκτονίας που συγκλόνισε το Wembley.

Επιπλέον, έρχεται τηλεοπτικά και η επαναπροβολή της συναυλίας Live Aid – The Concert, με 6,5 ώρες αποσπασμάτων από Λονδίνο και Φιλαδέλφεια, backstage υλικό και εμβληματικές στιγμές από τους David Bowie, Phil Collins, Sting, Brian May, Spandau Ballet και πολλούς ακόμα.

Τέλος, υπενθυμίζεται πως στα τέλη του 2024 κυκλοφόρησε και το 2024 Ultimate Mix του "Do They Know It’s Christmas?" — παρά την ένσταση του Ed Sheeran, που δήλωσε πως δεν θα έδινε άδεια χρήσης της φωνής του. Ο Geldof απάντησε με τον γνώριμο λακωνικό του τόνο: «Αυτό το μικρό ποπ τραγούδι έχει κρατήσει εκατομμύρια ανθρώπους στη ζωή». Στο μιούζικαλ ο Geldof θα είναι ένας χαρακτήρας και όλα θα παρουσιάζονται μέσα από τα μάτια «ενός τύπου που ονομάζεται Μπομπ και έτυχε να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων».