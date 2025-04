Οι Metallica επιστρέφουν με remastered έκδοση του "Load" και συλλεκτικό box set

Οι Metallica επανακυκλοφορούν τον (διχαστικό) έκτο στούντιο δίσκο τους, Load. Το θεσμικό metal όργανο της Καλιφόρνιας ανακοίνωσε (στις 29 Απριλίου) ότι η blues rock προσπάθειά τους του 1996 θα κυκλοφορήσει σε μια εκτεταμένη, remastered έκδοση στις 13 Ιουνίου. Έχει γίνει remaster από τον Reuben Cohen στο Lurssen Mastering, με τον μακροχρόνιο συνεργάτη των Metallica, τον Greg Fidelman, να επιβλέπει, και θα περιλαμβάνει πληθώρα demo εκδόσεων, ζωντανών ηχογραφήσεων, εκτεταμένων κομματιών και πολλά άλλα.

Για να συνοδεύσουν την είδηση, οι Metallica αποκάλυψαν την remastered έκδοση του single του Load, "Until It Sleeps". Ακούστε το παρακάτω.

Η επανακυκλοφορία του Load θα είναι διαθέσιμη σε μια σειρά πακέτων, με το πιο εκτεταμένο να κοστίζει περίπου 275 δολάρια (242 ευρώ) για το Load Remastered Limited Edition Deluxe Box Set. Με την προπαραγγελία, θα λάβετε άμεση πρόσβαση στην remastered έκδοση του "Until It Sleeps", ένα demo του single και την εκτεταμένη, τελική ηχογράφηση του κομματιού "The Outlaw Torn", το οποίο έπρεπε να επεξεργαστεί για να χωρέσει στο άλμπουμ.

Και άλλα πακέτα είναι διαθέσιμα για προπαραγγελία. Το συγκρότημα πουλάει επίσης μια σειρά προϊόντων εμπνευσμένων από το Load, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγαλοπρεπούς μαξιλαριού "Live. Laugh. Load.". Το Load κυκλοφόρησε αρχικά στις 4 Ιουνίου 1996 και ήταν το πρώτο άλμπουμ των Metallica μετά το επιτυχημένο Black Album πέντε χρόνια νωρίτερα. Παρά τις θετικές κριτικές, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ των θαυμαστών λόγω του πιο ελαφρού ήχου και της νέας εμφάνισης του συγκροτήματος, ειδικά των κοντών μαλλιών τους.

Ο ντράμερ Lars Ulrich πριν χρόνια είχε αναφερθεί στις αντιδράσεις, σε μια συνέντευξη του 2002 στο Classic Rock. «Με το Load, ήταν απογοητευτικό που η αντίδραση κάποιων ανθρώπων αφορούσε τον τρόπο που αντιμετώπισαν τις φωτογραφίες – τα μαλλιά και όλα αυτά τα χάλια», είπε.

«Οι άνθρωποι χρειάστηκαν χρόνια για να με συγχωρήσουν, και ποτέ δεν κατάλαβα την εμμονή [του τότε μπασίστα] Jason Newsted να φοράει eyeliner», πρόσθεσε. «Αλλά το "The Outlaw Torn", αυτό είναι ένα πραγματικά καταπληκτικό κομμάτι»...

Παρά τις αντιδράσεις, το Load σημείωσε παγκόσμια επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο ένα σε 19 χώρες. Το "Until It Sleeps" ήταν το πιο επιτυχημένο single του στα charts των ΗΠΑ, φτάνοντας στο νούμερο 10 στο Billboard Hot 100, και ακολούθησαν τα singles "Hero of the Day", "Mama Said" και "King Nothing" που έγιναν επίσης βασικά κομμάτια στα μουσικά τηλεοπτικά κανάλια. Ο Καναδός δημοσιογράφος Martin Popoff χαρακτήρισε το "Load" ως τον έκτο καλύτερο δίσκο των Metallica σε στούντιο άλμπουμ, ενώ ο Merlin Alderslade το χαρακτήρισε «έναν βαθιά συναρπαστικό δίσκο που αδιαμφισβήτητα παρουσιάζει τους Four Horsemen στην πιο τολμηρά ρεαλιστική φάση τους».

Ο blues rock ήχος του Load συνεχίστηκε στο follow-up άλμπουμ του 1997, ReLoad. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε ταυτόχρονα με τον προκάτοχό του και είχε παρόμοια εμπορική επιτυχία, αν και ελαφρώς λιγότερο ενθουσιώδεις κριτικές.