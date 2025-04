Πέθανε ο Roy Thomas Baker, ο παραγωγός του "Bohemian Rhapsody" και άλλων ιερών ύμνων

Η είδηση του θανάτου του, που συνέβη στις 12 Απριλίου, έγινε γνωστή μόλις χθες από τον εκπρόσωπό του, σύμφωνα με τους New York Times. Η αιτία του θανάτου του δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Ο Roy Thomas Baker ήταν ιδιαίτερα γνωστός για τη δουλειά του ως παραγωγός σε εμβληματικά συγκροτήματα και καλλιτέχνες της ροκ, όπως οι Queen, οι Journey, οι Foreigner, ο Ozzy Osbourne, οι Mötley Crüe, οι Cars, οι Devo, οι Cheap Trick και ο Alice Cooper, μεταξύ πολλών άλλων.

Η καριέρα του Baker στη μουσική ξεκίνησε ως βοηθός ηχολήπτη στα Decca Studios στο Λονδίνο. Εκεί, με το όνομα Roy Baker, συνέβαλε στην ηχογράφηση άλμπουμ μεγάλων καλλιτεχνών όπως ο David Bowie, οι Who και οι Rolling Stones. Σταδιακά ανέβηκε στην ιεραρχία και έγινε επικεφαλής ηχολήπτης, δουλεύοντας σε επιτυχίες όπως το "Bang a Gong" των T. Rex και το "Alright Now" των Free.

Λίγο αργότερα, μετακόμισε στα Trident Studios στην περιοχή Σόχο του Λονδίνου. Εκεί ήρθε κοντά και άρχισε να συνεργάζεται στενά με ένα ανερχόμενο συγκρότημα, τους Queen. ανέλαβε την παραγωγή του ομώνυμου ντεμπούτο άλμπουμ τους το 1973 και του επόμενου δίσκου τους έναν χρόνο μετά. Στη συνέχεια, για ένα διάστημα, στράφηκε σε άλλους καλλιτέχνες όπως οι Hawkwind, ο Robert Calvert, οι Man και οι The Trammps.

Ωστόσο, επέστρεψε για να δουλέψει ξανά με τους Queen στα τρίτο και τέταρτο άλμπουμ τους, το Sheer Heart Attack και το A Night at the Opera. Από αυτόν τον τελευταίο δίσκο γεννήθηκε το εμβληματικό "Bohemian Rhapsody".

Μετά την τεράστια επιτυχία του "Bohemian Rhapsody", ο Roy Thomas Baker ανέλαβε την παραγωγή για καλλιτέχνες όπως το glam συγκρότημα Jet, οι Pilot, η Dusty Springfield και οι Cars. Το 1978, επέστρεψε για να δουλέψει στο έβδομο άλμπουμ των Queen, το Jazz, το οποίο περιείχε την επιτυχία "Don’t Stop Me Now".

Μετά το Jazz, έκανε παραγωγές στους Journey, Foreigner, Alice Cooper, Cheap Trick, Devo, το Too Fast for Love των Mötley Crüe, το No Rest for the Wicked του Ozzy Osbourne, τους Darkness, τα Zeitgeist και American Gothic των Smashing Pumpkins, και ένα σωρό άλλους ενδιάμεσα, πριν ρίξει αυλαία στην καριέρα του με το Heaven & Earth των Yes το 2014.

Στην γεμάτη ιστορία και αναγνώριση πορεία του, ο Roy Thomas Baker δούλεψε και στην Elektra Records στα τέλη των '70s και αρχές των '80s, κάνοντας executive παραγωγή για Lindsey Buckingham, Joe Lynn Turner, Josie Cotton και άλλους, ενώ παράλληλα συνέχιζε τη δουλειά του με τους Queen και τους Cars.

Επίσης, ανέλαβε ρόλο A&R στην Elektra και κατά τη διάρκεια της θητείας του υπέγραψε μπάντες όπως οι Metallica, οι Yello, ο Peter Schilling και οι Simply Red, μεταξύ άλλων.