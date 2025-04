Οι Stereolab επιστρέφουν μετά από 15 χρόνια με νέο άλμπουμ - Ακούστε το πρώτο single "Aerial Troubles"

Η avant-pop/art-rock μπάντα Stereolab επανέρχεται δριμύτερη μετά από 15 χρόνια σιωπής με το νέο άλμπουμ Instant Holograms On Metal Film, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 23 Μαΐου 2025, μέσω της δικής τους εταιρείας Duophonic UHF Disks και της Warp Records.

Για να σηματοδοτήσουν αυτή την επιστροφή, οι Stereolab παρουσίασαν το πρώτο single από τον δίσκο, με τίτλο "Aerial Troubles", ένα κομμάτι με έντονα ευφορική διάθεση και γνώριμη ψυχεδελική ενέργεια που παραπέμπει στις πιο φωτεινές στιγμές της καριέρας τους. Το τραγούδι συνοδεύεται και από ένα σύντομο trailer για το άλμπουμ, υποσχόμενο έναν δίσκο γεμάτο φαντασία, πολυρυθμίες και αναλογικούς πειραματισμούς.

"Instant Holograms On Metal Film": Επιστροφή στην πολυσύνθετη αισθητική

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 13 νέα κομμάτια, με τίτλους που μόνο οι Stereolab θα μπορούσαν να ονειρευτούν – όπως τα "Mystical Plosives", "Electrified Teenybop!" και το διμερές "If You Remember I Forgot How To Dream". Το ύφος παραμένει πολυμορφικό, πειραματικό και με αναφορές τόσο στην retro-futuristic electronica όσο και στην πολιτικοποιημένη krautrock ιδιοσυγκρασία τους.

Η κυκλοφορία θα είναι διαθέσιμη σε διπλό βινύλιο, σε κανονική και συλλεκτική έγχρωμη έκδοση, καθώς και σε CD και ψηφιακές πλατφόρμες.

Συνεργασίες και εκπλήξεις

Το νέο άλμπουμ φέρει μια πληθώρα μουσικών συνεργασιών, ανάμεσά τους ο Cooper Crain και ο Rob Frye από τους Bitchin Bajas, ο πολυσχιδής Ben LaMar Gay (International Anthem), καθώς και οι Ric Elsworth, Holger Zapf (Cavern Of Anti-Matter), Marie Merlet και Molly Hansen Read.

Παγκόσμια περιοδεία & αναβίωση

Η ανακοίνωση συνοδεύεται από παγκόσμια περιοδεία, με εμφανίσεις σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Είναι η πρώτη φορά που οι Laetitia Sadier και Tim Gane ανεβαίνουν στη σκηνή μαζί με τους Andy Ramsay και Joseph Watson μετά την επανασύνδεση του 2019.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι Stereolab τα τελευταία χρόνια είχαν αφοσιωθεί στην επανακυκλοφορία της δισκογραφίας τους σε βινύλιο, συνοδευόμενη από σπάνια demos και πλούσιο αρχειακό υλικό. Τώρα, όμως, επανέρχονται με νέο υλικό και φρέσκια δημιουργική ενέργεια.

Ολόκληρο το tracklist του Instant Holograms On Metal Film:

1. Mystical Plosives

2. Aerial Troubles

3. Melodie Is A Wound

4. Immortal Hands

5. Vermona F Transistor

6. Le Coeur Et La Force

7. Electrified Teenybop!

8. Transmuted Matter

9. Esemplastic Creeping Eruption

10. If You Remember I Forgot How To Dream Pt.1

11. Flashes From Everywhere

12. Colour Television

13. If You Remember I Forgot How To Dream Pt.2