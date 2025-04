Οι Everything But The Girl διασκευάζουν Charli XCX στην πρώτη τους συναυλία μετά από 25 χρόνια

Μετά από 25 χρόνια απουσίας από τη σκηνή, το θρυλικό ντουέτο Everything But The Girl, δηλαδή οι Tracey Thorn και Ben Watt, πραγματοποίησαν τις πρώτες τους συναυλίες σε ένα ζεστό και οικείο περιβάλλον στο MOTH Club στο Λονδίνο, στις 6 και 7 Απριλίου 2025. Οι συναυλίες αυτές σηματοδοτούν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση από το 2000 και αποτέλεσαν μια συγκινητική επανένωση τόσο για το ίδιο το δίδυμο, όσο και για τους πιστούς θαυμαστές τους.

Το setlist των δύο βραδιών συνδύαζε τα κλασικά κομμάτια του συγκροτήματος, προσωπικές δουλειές των δύο καλλιτεχνών, αλλά και αναπάντεχες διασκευές από σύγχρονους καλλιτέχνες, δείχνοντας πως η μουσική τους ταυτότητα παραμένει φρέσκια και ανοιχτή σε νέα ακούσματα.

Ανάμεσα στις διασκευές που ξεχώρισαν ήταν το "I Might Say Something Stupid" της Charli XCX, το "Anything" της Adrianne Lenker, καθώς και το "Song To Keep You Company" της Bridget St. John, δείχνοντας την εκτίμηση του ντουέτου στη νέα γενιά δημιουργών αλλά και στις ρίζες της αγγλικής folk.

Η συναυλία της 6ης Απριλίου ξεκίνησε με μια νοσταλγική εκδοχή του "Night and Day" του Cole Porter, ενώ και τις δύο βραδιές ακούστηκαν διαχρονικές επιτυχίες όπως το "Mirrorball", το "I Don’t Understand Anything", το "Single", το βαθιά συναισθηματικό "Nothing Left to Lose", αλλά και το εορταστικό "25th December", που έκλεισε την ατμοσφαιρική εμπειρία με γλυκιά μελαγχολία.

Οι εμφανίσεις στο MOTH Club δεν ήταν απλώς μια επανασύνδεση, αλλά μια δήλωση καλλιτεχνικής ωριμότητας και συνέπειας. Σε συνέντευξή τους πριν από τα live, το συγκρότημα είχε δηλώσει πως ήθελαν να επιστρέψουν «με κάτι σύγχρονο», κι αυτό αποτυπώθηκε στην επιλογή των τραγουδιών, στον τρόπο ερμηνείας, αλλά και στην απόφαση να παρουσιάσουν τη μουσική τους σε έναν τόσο οικείο, σχεδόν οικογενειακό χώρο, σε αντίθεση με μεγάλα φεστιβάλ ή στάδια.

Δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα πλάνα από τις συναυλίες στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά οι πρώτες εντυπώσεις από όσους παραβρέθηκαν μιλούν για ένα γεμάτο συναίσθημα comeback, με το κοινό να συμμετέχει σιωπηλά αλλά έντονα. Η ατμόσφαιρα, γεμάτη αγάπη και νοσταλγία, υπογράμμισε τη μοναδικότητα του ντουέτου: μια σιωπηλή αλλά ισχυρή παρουσία που αφήνει το αποτύπωμά της χωρίς κραυγές.

Η συναυλιακή επιστροφή των Everything But The Girl έρχεται μετά την κυκλοφορία του πολυσυζητημένου άλμπουμ Fuse το 2023 – της πρώτης τους δουλειάς μετά από 24 χρόνια – και αποδεικνύει πως το συγκρότημα δεν ενδιαφέρεται απλώς να αναβιώσει το παρελθόν, αλλά να το παντρέψει δημιουργικά με το παρόν.

Η μουσική τους εξακολουθεί να μιλά με ευαισθησία για την απώλεια, την επιθυμία, τη μοναξιά και την τρυφερότητα – αξίες διαχρονικές, που μάλλον τώρα, περισσότερο από ποτέ, βρίσκουν ξανά τη θέση τους στην καρδιά του κοινού.