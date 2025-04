Οι Arcade Fire επιστρέφουν! Νέο άλμπουμ, νέο single και ένα… «ροζ ελεφαντάκι»

Και εκεί που λέγαμε «άντε πότε θα επιστρέψουν οι Arcade Fire»;, μπαμ – η μπάντα έσκασε μύτη από το πουθενά και ανακοίνωσε το ολοκαίνουργιο άλμπουμ Pink Elephant, με αινιγματικό, εναλλακτικό -και κάπως cult, θα 'λεγε κανείς- τρόπο.

Όσοι είναι μέλη του fan club app τους (ναι, έχουν δικό τους app – welcome to the Circle of Trust) ήταν οι πρώτοι που πήραν τη δόση τους με το φρέσκο single "Cars and Telephones" και, λίγο αργότερα, με μια έκπληξη μεγατόνων. Μέσα από ένα ραδιοφωνικό mix, οι Win Butler και Régine Chassagne έριξαν τη βόμβα:

«Ο νέος μας δίσκος λέγεται Pink Elephant και κυκλοφορεί στις 9 Μαΐου. Φροντίστε ο ένας τον άλλον».

Εννοείται πως δεν σταμάτησαν εκεί. Το ολοκαίνουργιο single "Year Of The Snake" έκανε την πρεμιέρα του και, όπως είπαν οι ίδιοι, «Μέσα στον κύκλο εμπιστοσύνης, σήμερα είναι ήδη αύριο». Και κάπου εκεί συνειδητοποιείς ότι οι Arcade Fire δεν επιστρέφουν απλώς – κάνουν comeback με στιλ, συναίσθημα και λίγο... υπαρξιακό trip.

Το κομμάτι μπορείτε να το τσεκάρετε είτε στο app τους, είτε από την πρώτη του live εκτέλεση στο Luck Festival του Willie Nelson (με ένα μικρό jump στο 17:15). Μια μελωδία μελαγχολική, σχεδόν σκανδιναβική στο συναίσθημα, με αυτή την signature Arcade Fire νοσταλγία.

Το Pink Elephant είναι το πρώτο τους άλμπουμ μετά τις σοβαρές κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά που ήρθαν στο φως το 2022 εναντίον του Win Butler. Ο ίδιος απάντησε με μακροσκελή δήλωση, λέγοντας πως λυπάται για τον πόνο που προκάλεσε, ενώ επέμεινε ότι οι σχέσεις ήταν «συναινετικές». Το σκάνδαλο κόστισε ακόμα και την αποχώρηση της Feist από την περιοδεία τους.

Οπότε το comeback αυτό δεν είναι απλώς μουσικό. Είναι μια προσπάθεια επανασύνδεσης με το κοινό, με τον ήχο τους, με τον ίδιο τους τον εαυτό. Θα πετύχει; Το αφήνουμε στον χρόνο και στα αυτιά μας.

Το μόνο σίγουρο: οι Arcade Fire δεν κάνουν safe επιλογές – ραντεβού στις 9 Μαΐου λοιπόν, για να δούμε τι εστί Pink Elephant.

P.S. Αν νιώθεις «κάπως» τελευταία, όπως είπαν και οι ίδιοι:

«Είναι εποχή αλλαγής. Κι αν νιώθεις περίεργα, μάλλον είναι καλό». Ξεκάθαρα, quote για tattoo.