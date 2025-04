Οι Metallica στο κλαμπ του ενός δισεκατομμυρίου – το "Master of Puppets" τα έσπασε στο Spotify

Το "Master of Puppets" των Metallica μόλις έσπασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου streams στο Spotify, και η μπάντα δεν το άφησε να περάσει έτσι. Με μία ανάρτηση γεμάτη ενέργεια, ευχαρίστησαν τους fans και είπαν: «Βοηθήστε το να φτάσει τα δύο δισεκατομμύρια!»

Το εμβληματικό κομμάτι του 1986 μπαίνει πλέον κι επίσημα στο λεγόμενο Billions Club του Spotify, δίπλα στα άλλα δύο μεγαθήρια της μπάντας: "Enter Sandman" και "Nothing Else Matters". Με αυτό, οι Metallica γίνονται ένα από τα ελάχιστα metal acts που καταφέρνουν να έχουν τρεις(!) τίτλους στο club των streams με εννέα μηδενικά.

Η πλατφόρμα τιμά το επίτευγμα με μια ειδική Billions Club Playlist, στην οποία φιγουράρουν μόνο κομμάτια που έχουν περάσει το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου. Και κάπου εκεί, δίπλα στην Alicia Keys, τους Arctic Monkeys, την Kate Bush και τους Rage Against The Machine, παίζει περήφανα και το "Puppets" riff που όλοι έχουμε κάνει air guitar στο σαλόνι μας.

Το τραγούδι γνώρισε και μια αναγέννηση τα τελευταία χρόνια, χάρη στην παρουσία του στη σειρά Stranger Things, όπου έπαιξε σε μια από τις πιο αξέχαστες σκηνές της σεζόν – θυμάσαι τον Eddie Munson με την κιθάρα στο Upside Down; Ε, ναι, κι εμείς ανατριχιάζουμε ακόμα.

We’re psyched to share that “Master of Puppets” has just made its way into @Spotify’s Billions Club - Thank you!



Send it on its way to two billion, and listen to every member of the Billions Club at https://t.co/vLgkFPpLIR. pic.twitter.com/pjYPF2pvTB