Elton John & Brandi Carlile παρουσιάζουν το νέο τους άλμπουμ "Who Believes in Angels?"

Μία μουσική συνεργασία γεμάτη συναίσθημα και δημιουργικότητα γεννήθηκε ανάμεσα στον θρυλικό Elton John και τη βραβευμένη τραγουδοποιό Brandi Carlile. Το νέο τους κοινό άλμπουμ με τίτλο Who Believes in Angels? κυκλοφόρησε επίσημα την Παρασκευή 4 Απριλίου από την Interscope Records και ήδη προκαλεί ενθουσιασμό στον μουσικό κόσμο.

Οι δυο τους, μακροχρόνιοι φίλοι και αμοιβαίοι θαυμαστές ο ένας του άλλου, ηχογράφησαν το άλμπουμ μέσα σε μόλις 20 ημέρες, ξεκινώντας από τον Οκτώβριο του 2023. Το project πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον μόνιμο στιχουργό του Elton John, Bernie Taupin, και τον παραγωγό Andrew Watt. Το αποτέλεσμα είναι ένας δίσκος που συνδυάζει τη νοσταλγία του κλασικού Elton με τη σύγχρονη ευαισθησία της Carlile.

Το Who Believes in Angels? περιλαμβάνει ήδη αγαπημένα singles όπως τα "Swing for the Fences", "Never Too Late" και το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ. Πρόκειται για ένα σύνολο 10 τραγουδιών που, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Elton John, αποτέλεσαν «μία από τις πιο χαρούμενες και συναρπαστικές εμπειρίες» της ζωής του.

«Μετά το τέλος της αποχαιρετιστήριας περιοδείας μου, ήξερα ότι ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Η Brandi με ενέπνεε πάντα. Ήξερα μέσα μου πως μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό μαζί», δήλωσε ο Elton John σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Billboard.

Για να γιορτάσουν την κυκλοφορία του άλμπουμ, το δυναμικό ντουέτο θα εμφανιστεί ως μουσικό act στο Saturday Night Live το Σάββατο 5 Απριλίου, ενώ την επόμενη μέρα (6 Απριλίου) θα παρουσιάσουν μια ειδική τηλεοπτική εκπομπή διάρκειας μίας ώρας με τίτλο An Evening With Elton John and Brandi Carlile. Το μουσικό αυτό αφιέρωμα θα μεταδοθεί από το CBS και θα είναι διαθέσιμο και μέσω του Paramount+, προσφέροντας στο κοινό ζωντανές ερμηνείες, προσωπικές ιστορίες και ένα παρασκήνιο της δημιουργικής διαδικασίας του άλμπουμ.