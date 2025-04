Ο Sufjan Stevens επανακυκλοφορεί το "Carrie & Lowell" για την 10η επέτειό του, με ακυκλοφόρητα κομμάτια

Ο Sufjan Stevens ανακοίνωσε την 10η επέτειο της επανακυκλοφορίας του εμβληματικού του άλμπουμ Carrie & Lowell (2015), η οποία θα περιλαμβάνει ακυκλοφόρητα τραγούδια και ειδικές εκτελέσεις.

Ο ταλαντούχος τραγουδοποιός από το Μίσιγκαν θα γιορτάσει τη συμπλήρωση δέκα ετών από την αρχική κυκλοφορία του δίσκου με το Carrie & Lowell (10th Anniversary Edition), το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 30 Μαΐου από τη δισκογραφική του εταιρεία, Asthmatic Kitty Records.

Νέα ακυκλοφόρητη εκδοχή του "Mystery of Love"

Μαζί με την ανακοίνωση, ο Stevens μοιράστηκε μια ανέκδοτη demo εκδοχή του τραγουδιού "Mystery of Love", το οποίο ηχογραφήθηκε κατά τις αρχικές συνεδρίες του άλμπουμ αλλά αργότερα επανεπεξεργάστηκε και ηχογραφήθηκε εκ νέου για την ταινία Call Me By Your Name του Luca Guadagnino. Η demo εκδοχή προσφέρει μια πιο λιτή και μελαγχολική ερμηνεία, με ελαφρώς διαφοροποιημένους στίχους.

Deluxe έκδοση με bonus περιεχόμενο

Η επετειακή έκδοση του Carrie & Lowell θα είναι διαθέσιμη σε μορφή διπλού βινυλίου και θα περιλαμβάνει επτά bonus κομμάτια, καθώς και ένα πολυσέλιδο εικαστικό βιβλίο 40 σελίδων. Επίσης, θα περιλαμβάνει ένα νέο δοκίμιο γραμμένο από τον ίδιο τον Stevens.

Η νέα εκδοχή του εξωφύλλου θα αποκαλύπτει μια πιο ευρεία λήψη της αρχικής πολαρόιντ φωτογραφίας, με μια χειρόγραφη λεζάντα γραμμένη από τη μικρότερη αδερφή του Sufjan, Djamilah.

Η tracklist του Carrie & Lowell (10th Anniversary Edition)

Disc 1:

Death with Dignity

Should Have Known Better

All of Me Wants All of You

Drawn To the Blood

Eugene

Fourth of July

The Only Thing

Carrie & Lowell

John My Beloved

No Shade in the Shadow of the Cross

Blue Bucket of Gold

Disc 2:

Death with Dignity (Demo)

Should Have Known Better (Demo)

Eugene (Demo)

The Only Thing (Demo)

Mystery of Love (Demo)

Wallowa Lake Monster (Version 2)

Fourth of July (Version 4)

Η ιστορία πίσω από το Carrie & Lowell

Το άλμπουμ Carrie & Lowell πήρε το όνομά του από τον πατριό του Stevens και τη μητέρα του, η οποία έπασχε από κατάθλιψη, αλκοολισμό και σχιζοφρένεια. Η Carrie εγκατέλειψε την οικογένειά της όταν ο Sufjan ήταν μόλις 12 μηνών. Ο θάνατός της το 2012 οδήγησε τον Stevens στη δημιουργία ενός από τα πιο συγκλονιστικά και προσωπικά του έργα, εξερευνώντας τη σύνθετη και διαταραγμένη σχέση τους.

Η επανακυκλοφορία της 10ης επετείου αποτελεί μια ευκαιρία για τους νέους και τους παλιούς θαυμαστές του να επανεξερευνήσουν το συναισθηματικά φορτισμένο αριστούργημα του Sufjan Stevens.