Δείτε τον A$AP Rocky να ερμηνεύει νέα τραγούδια από ελικόπτερο στο Rolling Loud California

Share this

Ο A$AP Rocky εντυπωσίασε το κοινό του Rolling Loud California με μια εκρηκτική εμφάνιση, καθώς άνοιξε το headline σετ του ερμηνεύοντας νέα τραγούδια πάνω από ένα ελικόπτερο.

Ο ράπερ ήταν ο κεντρικός καλλιτέχνης του φεστιβάλ στο Inglewood το Σάββατο (15 Μαρτίου) και έκανε την είσοδό του με ένα ελικόπτερο, στο οποίο ήταν γραμμένη η φράση "Don’t Be Dumb", αναφορά στον επερχόμενο δίσκο του με τον ίδιο τίτλο.

Κατά την εντυπωσιακή έναρξη, ο A$AP Rocky ερμήνευσε το ακυκλοφόρητο κομμάτι "All Black (Stole Ya Flow)", καθώς και ένα δεύτερο νέο τραγούδι που περιλαμβάνει sample από το "Gangsta’s Paradise" του Coolio. Στη συνέχεια, κατέβηκε στη σκηνή ενώ ερμήνευε το "A$AP Forever".

Σκηνική παρουσία και guest εμφανίσεις

Η εμφάνισή του περιλάμβανε και μια ιδιαίτερη στιγμή, καθώς ο Skepta ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσουν μαζί το “Praise The Lord (Da Shine)”. Επιπλέον, ο A$AP Rocky παρουσίασε νέα κομμάτια, όπως τα “Your Honor” και “Stop Snitching”, καθώς και το single του 2024 “Tailor Swif”.

Το setlist του A$AP Rocky στο Rolling Loud California

All Black (Stole Ya Flow)

(Unknown) (νέο τραγούδι)

A$AP Forever

Grim Freestyle

Stop Snitching

RIOT (Rowdy Pipe’n)

Praise The Lord (Da Shine) (με Skepta)

Tailor Swif

American Sabotage

Highjack

Your Honor

Yamborghini High

Lord Pretty Flacko Jodye 2

Ο A$AP Rocky απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι ένας από τους πιο καινοτόμους καλλιτέχνες της hip-hop σκηνής, συνδυάζοντας μουσική, performance και εντυπωσιακή σκηνική παρουσία. Η εμφάνισή του στο Rolling Loud California αφήνει υψηλές προσδοκίες για την κυκλοφορία του Don’t Be Dumb.