Marianne Faithfull: Κυκλοφορεί μετά θάνατον νέο EP με τίτλο "Burning Moonlight"

Στις 6 Ιουνίου 2025, η Decca Records θα κυκλοφορήσει το μεταθανάτιο EP της Marianne Faithfull με τίτλο Burning Moonlight. Η κυκλοφορία αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά τον θάνατο της θρυλικής καλλιτέχνιδας στις 30 Ιανουαρίου, ως φόρος τιμής στο πλούσιο μουσικό της έργο.

Το EP περιλαμβάνει τέσσερα νέα τραγούδια, εμπνευσμένα από τις πρώτες ημέρες της καριέρας της Faithfull τη δεκαετία του 1960. Αρχικά, το Burning Moonlight προοριζόταν να κυκλοφορήσει ως μέρος της Ημέρας των Δισκοπωλείων (Record Store Day) τον Φεβρουάριο του 2025, όμως η κυκλοφορία αναβλήθηκε λόγω του θανάτου της καλλιτέχνιδας. Τώρα, μετά από αίτημα της οικογένειάς της, η κυκλοφορία αυτή παρουσιάζεται ως μια επέκταση και γιορτή της μουσικής της κληρονομιάς.

Ο γιος της, Nicholas Dunbar, ανέφερε σε δελτίο τύπου: «Καθώς θρηνούμε την απώλεια της Marianne, είμαστε ευτυχείς να ανακοινώσουμε την κυκλοφορία αυτών των τραγουδιών στα οποία δούλεψε τον τελευταίο χρόνο της ζωής της. Η Marianne ζούσε για να δημιουργεί και να ερμηνεύει μουσική – ήταν η κινητήριος δύναμή της και ποτέ δεν σταμάτησε. Μέχρι το τέλος, ανυπομονούσε για αυτή την κυκλοφορία, η οποία τώρα ολοκληρώνει και γιορτάζει την αξιοσημείωτη καλλιτεχνική της πορεία.»

Το ομότιτλο κομμάτι του EP, "Burning Moonlight", είναι ήδη διαθέσιμο ως πρώτο δείγμα της κυκλοφορίας. Με συνοδεία ακουστικής κιθάρας και τη χαρακτηριστική, βαθιά συναισθηματική φωνή της Faithfull, το τραγούδι είναι ένα αργόσυρτο και συγκινητικό μήνυμα αντοχής. Στον στίχο "Burning moonlight to survive / Walking in fire is my life", η καλλιτέχνιδα αντικατοπτρίζει την πορεία της στη ζωή και στη μουσική σκηνή.

Η ίδια είχε δηλώσει μετά την ολοκλήρωση του έργου: «Είναι μια καλή στιγμή για να κοιτάξω πίσω. Με βοηθά να θυμηθώ όλα όσα έχω κάνει. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα νοσταλγικό άτομο, αλλά απολαμβάνω αυτήν την περίοδο ανασκόπησης.»

Η τελευταία μουσική δουλειά της Faithfull πριν το Burning Moonlight ήταν το άλμπουμ She Walks in Beauty (2021), το οποίο περιλάμβανε απαγγελίες ποιημάτων. Η τραγουδίστρια έφυγε ειρηνικά από τη ζωή στις 30 Ιανουαρίου, αφήνοντας πίσω της μια ανεκτίμητη μουσική παρακαταθήκη. Πολλοί καλλιτέχνες απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη της, συμπεριλαμβανομένων των Metallica, με τους οποίους είχε συνεργαστεί το 1997 για το άλμπουμ ReLoad.

Με το Burning Moonlight, η Marianne Faithfull μάς χαρίζει μία τελευταία μουσική εξομολόγηση, ολοκληρώνοντας μια αξιοσημείωτη καριέρα γεμάτη τέχνη, πάθος και αλήθεια.

Διαβάστε επίσης:

Μικρός αποχαιρετισμός σε ένα Baby Blue