Bon Iver: Κυκλοφόρησαν δύο νέο τραγούδια από το "SABLE, fABLE"

Ο Justin Vernon, επικεφαλής των Bon Iver, κυκλοφόρησε δύο νέα τραγούδια, "If Only I Could Wait" και "Walk Home", ως μέρος του νέου του έργου SABLE, fABLE. Στο πρώτο τραγούδι συμμετέχει η Danielle Haim από τις HAIM, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο συναισθηματικό τόνο στο κομμάτι.

Ο Vernon εξήγησε την επιλογή του να κυκλοφορήσει δύο τραγούδια ταυτόχρονα, λέγοντας: «Για τη δεύτερη ματιά στο fABLE, δεν μπορούσε να είναι ένα μόνο single· έπρεπε να είναι διπλό. Πρώτα, το "Walk Home" είναι ένα τραγούδι γεμάτο πάθος, μια ανυπομονησία να πετάξεις τα ρούχα σου και να βουτήξεις στο κρεβάτι με τον αληθινό σου έρωτα. Και μετά, το δεύτερο κομμάτι, το "If Only I Could Wait". Ένα ντουέτο. Μια διμερής, δακρυσμένη ερώτηση. Πόσο μπορούμε να κρατηθούμε ο ένας από τον άλλο;»

Το SABLE, fABLE αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 11 Απριλίου μέσω της Jagjaguwar. Η παραγωγή του άλμπουμ έγινε από τον Vernon σε συνεργασία με τον Jim-E Stack, και αποτελεί τη συνέχεια του i,i (2019). Πριν από την ολοκληρωμένη κυκλοφορία, ο Vernon είχε ήδη δώσει μια πρώτη γεύση μέσω του SABLE, EP την περασμένη χρονιά.

Με αυτά τα δύο νέα κομμάτια, οι Bon Iver συνεχίζουν να εξερευνούν τις μουσικές και συναισθηματικές διαστάσεις της ανθρώπινης σχέσης, παρουσιάζοντας μια ισορροπία ανάμεσα στο πάθος και την προσμονή.