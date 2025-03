Ζει ακόμα ο Jim Morrison; Το νέο ντοκιμαντέρ που εξερευνά τη μεγάλη συνωμοσία

Messier 13 - Stay For A While

Ένα νέο ντοκιμαντέρ έρχεται να ρίξει λάδι στη φωτιά της θεωρίας συνωμοσίας που ισχυρίζεται πως ο Jim Morrison, ο θρυλικός τραγουδιστής των The Doors, μπορεί να είναι ακόμα ζωντανός.

Ο Morrison βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα του διαμερίσματός του στο Παρίσι στις 3 Ιουλίου 1971, από τη σύντροφό του Pamela Courson. Ήταν μόλις 27 ετών, με την επίσημη αιτία θανάτου να αναφέρεται ως καρδιακή ανεπάρκεια. Ωστόσο, από τότε μέχρι σήμερα, πολλές θεωρίες συνωμοσίας υποστηρίζουν πως ο «Βασιλιάς των σαυρών» σκηνοθέτησε τον θάνατό του για να απομακρυνθεί από τη δημοσιότητα και να ζήσει μια πιο ήσυχη ζωή.

Το ντοκιμαντέρ "Before The End"

Το Before The End είναι ένα νέο ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκε από τον Jeff Finn, έναν φανατικό θαυμαστή των The Doors. Στόχος του είναι να εξετάσει τα στοιχεία που στηρίζουν τη θεωρία ότι ο Morrison μπορεί να βρίσκεται ακόμα στη ζωή.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια του ντοκιμαντέρ είναι η ιστορία ενός άνδρα με το όνομα "Frank X", ο οποίος εργάζεται ως συντηρητής στο Syracuse της Νέας Υόρκης. Πολλοί πιστεύουν πως αυτός ο άνδρας είναι ο Jim Morrison μεταμφιεσμένος.

Το 2013, ο "Frank X" φωτογραφήθηκε μαζί με τον ντράμερ των The Doors, John Densmore, και αρκετοί παρατήρησαν πως υπάρχουν φυσικές ομοιότητες ανάμεσα σε εκείνον και τον Morrison. Επιπλέον, φαίνεται να μοιράζεται παρόμοια ενδιαφέροντα με τον θρυλικό μουσικό, όπως η αγάπη του για τον Γάλλο ποιητή Charles Baudelaire.

Γιατί αμφισβητείται ο θάνατος του Morrison;

Ένας από τους βασικούς λόγους που η θεωρία επιβιώνει είναι το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ αυτοψία στη σορό του Morrison. Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, αυτοψία δεν απαιτείται αν δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Αυτό άφησε χώρο για πολλές εικασίες σχετικά με το αν ο Morrison πέθανε πραγματικά ή αν σκηνοθέτησε τον θάνατό του για να αποδράσει από τη δημοσιότητα.

Η διάσημη μπανιέρα

Ένα ακόμα περίεργο στοιχείο της ιστορίας είναι η αγορά της μπανιέρας στην οποία υποτίθεται πως πέθανε ο Morrison από το συγκρότημα The Libertines. Οι μουσικοί την τοποθέτησαν στο ξενοδοχείο τους, The Albion Rooms, στο Margate, γεγονός που αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τον μυστηριώδη θάνατο του Morrison.

Το Before The End υπόσχεται να αναλύσει όλα αυτά τα στοιχεία και να προσφέρει μια νέα ματιά στις θεωρίες που περιβάλλουν τον θάνατο (ή την εξαφάνιση) του Jim Morrison. Οι θαυμαστές των The Doors περιμένουν με ανυπομονησία να δουν αν το ντοκιμαντέρ θα αποκαλύψει κάτι νέο για τον χαρισματικό και αινιγματικό μουσικό που συνεχίζει να εμπνέει γενιές ολόκληρες.