Matt Berninger - "Get Sunk": Ο frontman των The National επιστρέφει με νέο solo άλμπουμ

Ο Matt Berninger, η χαρακτηριστική φωνή των The National, επιστρέφει με νέο προσωπικό άλμπουμ. Το Get Sunk, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 30 Μαΐου μέσω της Book/Concord, αποτελεί τη δεύτερη solo δουλειά του μετά το Serpentine Prison του 2020.

Το νέο άλμπουμ έχει ως leading single το "Bonnet of Pins", το οποίο μας δίνει μια πρώτη ιδέα για τη μουσική κατεύθυνση που ακολουθεί ο Berninger. Μελαγχολικό αλλά βαθιά συναισθηματικό, το κομμάτι φέρει την υπογραφή του Sean O’Brien στη συμπαραγωγή και τη σύνθεση.

Το Get Sunk φέρνει μαζί του μια εντυπωσιακή λίστα συνεργατών, συμπεριλαμβανομένων των Meg Duffy (Hand Habits), Booker T. Jones, καθώς και μελών των The Walkmen. Αυτές οι συμμετοχές προσδίδουν στο άλμπουμ μια πολυδιάστατη ηχητική ταυτότητα, συνδυάζοντας indie rock, folk και blues επιρροές.

Σε πρόσφατη δήλωσή του, ο Berninger είπε χαρακτηριστικά: «Οι καρδιές μας είναι σαν παλιά πηγάδια γεμάτα κέρματα και σκουλήκια. Δεν μπορώ να αντισταθώ στο να κατέβω στον πάτο του δικού μου για να δω τι άλλο υπάρχει εκεί. Αλλά μερικές φορές μπορείς να κολλήσεις».

Η αλληγορία αυτή φαίνεται να αντικατοπτρίζει την έντονα εσωτερική και συναισθηματικά φορτισμένη φύση του άλμπουμ, το οποίο αναμένεται να περιλαμβάνει θέματα όπως η αγάπη, η απώλεια και η υπαρξιακή αναζήτηση.

Για να συνοδεύσει την κυκλοφορία του Get Sunk, ο Berninger έχει προγραμματίσει μια σειρά συναυλιών στη Βόρεια Αμερική, με αποκορύφωμα μια ειδική εμφάνιση ανήμερα της κυκλοφορίας του άλμπουμ στη Webster Hall της Νέας Υόρκης. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει περιοδεία στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο τον Αύγουστο.

Η tracklist του Get Sunk

Inland Ocean

No Love

Bonnet of Pins

Frozen Oranges

Breaking Into Acting [ft. Hand Habits]

Nowhere Special

Little by Little

Junk

Silver Jeep [ft. Ronboy]

Times of Difficulty