Dolly Parton: Συγκινεί με το νέο της τραγούδι αφιερωμένο στον εκλιπόντα σύζυγό της

Η Dolly Parton κυκλοφόρησε το νέο της συγκινητικό single "If You Hadn’t Been There", λίγες μόνο ημέρες μετά τον θάνατο του συζύγου της, Carl Thomas Dean.

Το τραγούδι είναι μια συναισθηματική μπαλάντα στην οποία η Parton εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τον σύζυγό της, που υπήρξε ο στυλοβάτης της ζωής της. Στους στίχους της τραγουδά: "I thank God and you / Oh for your loving care / And for giving me love / With more to spare / You made me climb / And top the stairs / I wouldn’t be here / I wouldn’t be here / If you hadn’t been there".

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η θρυλική τραγουδίστρια ανάρτησε το εξώφυλλο του single, το οποίο απεικονίζει μια παλιά φωτογραφία της αγκαλιά με τον σύζυγό της. Στη λεζάντα έγραψε: «Ερωτεύτηκα τον Carl Dean όταν ήμουν 18 ετών. Περάσαμε μαζί 60 πολύτιμα και γεμάτα νόημα χρόνια. Όπως συμβαίνει με όλες τις μεγάλες ιστορίες αγάπης, ποτέ δεν τελειώνουν. Ζουν στη μνήμη και στο τραγούδι. Θα είναι πάντα το αστέρι της ζωής μου, και του αφιερώνω αυτό το τραγούδι».

Ο αποχαιρετισμός στον Carl Dean

Ο Carl Thomas Dean απεβίωσε στις 3 Μαρτίου στο Νάσβιλ, σε ηλικία 82 ετών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Parton, η ταφή του θα πραγματοποιηθεί σε μια ιδιωτική τελετή με την παρουσία μόνο της άμεσης οικογένειας.

Στις 6 Μαρτίου, η βασίλισσα της country μουσικής έκανε την πρώτη της δημόσια δήλωση μετά την απώλεια του αγαπημένου της συντρόφου: «Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα, τις κάρτες και τα λουλούδια που στείλατε για να εκφράσετε τα συλλυπητήριά σας για την απώλεια του αγαπημένου μου Carl. Δεν μπορώ να απαντήσω προσωπικά σε όλους, αλλά να ξέρετε ότι σημαίνει τα πάντα για μένα».

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στον θάνατό του με γαλήνιο τόνο: «Βρίσκεται τώρα στην αγκαλιά του Θεού, και είμαι εντάξει με αυτό. Θα σε αγαπώ για πάντα».

Μια κληρονομιά αγάπης και μουσικής

Η ιστορία αγάπης της Dolly Parton και του Carl Dean ήταν από τις πιο διακριτικές αλλά και βαθιά συναισθηματικές στη μουσική βιομηχανία. Παρόλο που ο Dean απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας, η Parton τον περιέγραφε πάντα ως τον πιο σημαντικό άνθρωπο στη ζωή της.

Με το "If You Hadn’t Been There", η Parton αποτίει έναν τρυφερό φόρο τιμής στον σύντροφο της ζωής της, αφήνοντας έναν διαχρονικό ύμνο στην αγάπη που ποτέ δεν τελειώνει.