Οι Julian Casablancas + The Voidz επιστρέφουν με το νέο single τους "Blue Demon"

Οι Julian Casablancas + The Voidz μοιράστηκαν ένα νέο single από το επερχόμενο EP τους. Το κομμάτι λέγεται "Blue Demon" και φέρει τον ιδιαίτερο ήχο της μπάντσας, χάρη στο χαρακτηριστικό auto-tune του Casablancas.

“And In The Name Of Our Lord & Savior/ We Fight Each Other / Like Two Brothers / Father Forgive Me Intifada / Too Many Babies / Dead Like Their Mothers”

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το track αποτελεί πρώτη γεύση από το επερχόμενο νέο EP των The Voidz, το οποίο αναμένεται μέσα στην άνοιξη και θα αποτελεί follow-up στον τελευταίο δίσκο της μπάντας Like All Before You, που κυκλοφόρησε το 2024.