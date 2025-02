Η Charli XCX ανακηρύχθηκε τραγουδοποιός της Χρονιάς στα Brit Awards

Η Charli XCX κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: σπάει κανόνες, φτιάχνει trends και τώρα σηκώνει και το βραβείο Songwriter of the Year στα φετινά Brit Awards. Μιλάμε για το πρώτο Brit της καριέρας της, ένα τεράστιο win που έρχεται 12 χρόνια μετά το ξεκίνημά της στη μουσική – και αν κρίνουμε από τις 5 υποψηφιότητες της φέτος, αυτή ίσως να είναι μόνο η αρχή.

Θυμάστε το σχόλιό της πέρυσι για τα Brit Awards όσον αφορά την έλλειψη γυναικών υποψηφίων; «Δεν φταίμε εμείς, φταίνε αυτοί» είχε πει η Charli με το γνωστό της no-filter attitude. Φέτος, όμως, η Brits Academy φαίνεται να πήρε το μήνυμα: η Charli παίζει σε όλες τις μεγάλες κατηγορίες, από Best Artist μέχρι Album of the Year και Song of the Year για το smash hit της με τη Billie Eilish,"Guess".

Το Brat, το πέμπτο της άλμπουμ, ήρθε και τα έκανε όλα άνω-κάτω. Με στίχους ωμούς και ειλικρινείς, beats που σκάνε κατευθείαν στο κεφάλι και ένα vibe που φωνάζει «I do what I want», το Brat έγινε το soundtrack του καλοκαιριού της αλητείας aka brat summer. Neon green παντού, TikTok χορογραφίες στο "Apple", και μια Charli να οδηγεί το party – αλλά ταυτόχρονα να ανοίγει την ψυχή της με τον δικό της χαοτικό τρόπο.

Η χρονιά της Charli όμως δε σταματάει εδώ. Εκτός από τα Brit Awards, μόλις πρόσθεσε στο ράφι της και 3 Grammys, ενώ η εμφάνισή της στο κλείσιμο της τελετής έγινε viral ως «η καλύτερη performance στην ιστορία των Grammys».

Και επειδή πίσω από κάθε pop icon υπάρχει κι ένας παραγωγός-μάγος, τα Brits φρόντισαν να τιμήσουν και τον AG Cook, τον άνθρωπο πίσω από τον ήχο του Brat, δίνοντάς του το βραβείο Producer of the Year. Όπως φαίνεται, η Charli και ο AG δεν φτιάχνουν απλώς τραγούδια – φτιάχνουν pop για το μέλλον.

Αν υπάρχει μια star που μπορεί να πάρει τα Brit Awards και να τα κάνει δικό της πάρτι, αυτή είναι η Charli XCX. Είτε το Σάββατο (1 Μαρτίου) φύγει με 5 βραβεία, είτε με 1, το σίγουρο είναι ότι θα φύγει όπως πάντα: με θόρυβο, στυλ και απόλυτη αδιαφορία για το τι λέει η μουσική βιομηχανία.