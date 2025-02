Oscars 2025: Ariana Grande, Cynthia Erivo, RAYE, Lisa κ.α. θα εμφανιστούν live στην τελετή απονομής των Oscar

Η Ακαδημία των Όσκαρ αποκάλυψε τη λίστα των καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν στη φετινή τελετή απονομής, η οποία αναμένεται να είναι γεμάτη εκπλήξεις και λαμπερές στιγμές.

Οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν

Ανάμεσα στους επιβεβαιωμένους καλλιτέχνες βρίσκονται οι Ariana Grande και Cynthia Erivo, οι οποίες πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία Wicked. Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα παρουσιάσουν κάποιο τραγούδι από την ταινία, η παρουσία τους στην τελετή σίγουρα αυξάνει τις προσδοκίες.

A spellbinding moment awaits. Cynthia Erivo and Ariana Grande take the #Oscars stage for a performance you won’t forget.



Watch the Oscars LIVE Sunday, March 2, at 7e/4p on ABC and Hulu, with Conan O’Brien hosting. Expect the unexpected—only at the Oscars. pic.twitter.com/WOgGcafdsV — The Academy (@TheAcademy) February 24, 2025

Επιπλέον, η Lisa των BLACKPINK, η Doja Cat και η RAYE θα ανέβουν στη σκηνή, αν και έχει διευκρινιστεί ότι δεν θα ερμηνεύσουν τη συνεργασία τους "Born Again" από το επερχόμενο σόλο άλμπουμ της Lisa. Αντίθετα, η Ακαδημία υπόσχεται ότι το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει κάτι «θρυλικό».

Three global superstars. One epic #Oscars moment. Doja Cat, LISA of Blackpink, and RAYE take the stage for a showstopping celebration of cinema.



Watch the Oscars LIVE Sunday, March 2, at 7e/4p on ABC and Hulu, with Conan O’Brien hosting. Expect the unexpected—only at the Oscars. pic.twitter.com/Tv8PoHWjL8 — The Academy (@TheAcademy) February 24, 2025

Μια ακόμη σημαντική εμφάνιση θα είναι αυτή της Queen Latifah, αν και οι λεπτομέρειες της ερμηνείας της δεν έχουν ακόμα αποκαλυφθεί.

The Queen has arrived. Queen Latifah is set to take the Oscars stage for a moment you won’t want to miss!



Watch the Oscars LIVE Sunday, March 2, at 7e/4p on ABC and Hulu, with Conan O’Brien hosting. Expect the unexpected—only at the #Oscars. pic.twitter.com/yTMxVWZRH9 — The Academy (@TheAcademy) February 24, 2025

Μουσικά βραβεία και υποψηφιότητες

Παρόλο που φέτος δεν θα υπάρξουν ζωντανές ερμηνείες από τους υποψηφίους για το Best Original Song, η Ακαδημία θα παρουσιάσει «προσωπικές αναφορές» των δημιουργών των τραγουδιών. Στη φετινή λίστα των υποψηφίων περιλαμβάνονται μεγάλα ονόματα όπως ο Elton John, ο Pharrell Williams, οι Trent Reznor και Atticus Ross, καθώς και το συγκρότημα Kneecap.

Στην κατηγορία Best Original Score, ξεχωρίζουν μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, όπως Gladiator 2, Challengers, Beetlejuice Beetlejuice, Alien: Romulus και φυσικά το Wicked, όπου πρωταγωνιστεί η Cynthia Erivo.

Η 96η τελετή απονομής των Όσκαρ (Κυριακή 2 Μαρτίου) υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συγκινήσεις, εκπλήξεις και μοναδικές μουσικές στιγμές. Οι θαυμαστές του κινηματογράφου και της μουσικής ανυπομονούν να απολαύσουν τις εμφανίσεις και να μάθουν τους μεγάλους νικητές της βραδιάς!