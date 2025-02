Oasis: Το "Whatever" γίνεται Νο.1 μετά από 31 χρόνια

Τρεις δεκαετίες μετά, οι Oasis επιστρέφουν στην κορυφή! Το κλασικό single "Whatever", που κυκλοφόρησε το 1994, είναι πιο κοντά από ποτέ στο να γίνει Νο.1 στα charts – κάτι που δεν κατάφερε ούτε όταν βγήκε για πρώτη φορά!

Το "Whatever" κυκλοφόρησε στις 18 Δεκεμβρίου 1994, ανάμεσα στο "Definitely Maybe" και το "(What’s the Story) Morning Glory?", αλλά δεν κατάφερε να πάρει την πρωτιά λόγω των χριστουγεννιάτικων ύμνων "Stay Another Day" των East 17 και του "All I Want For Christmas Is You" της Mariah Carey.

Τώρα, το single επανεκδόθηκε σε remastered έκδοση την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2025, σε ροζ και μπλε splatter βινύλιο με το B-side ‘(It’s Good) To Be Free’, και φαίνεται ότι το κοινό δεν το ξέχασε ποτέ!

Το "Whatever" βρίσκεται στο Νο.1 των charts του Ηνωμένου Βασιλείου, κονταροχτυπιέται όμως με το "Not Like Us" του Kendrick Lamar, που είναι μόλις 500 αντίτυπα πίσω, και το "Pink Pony Club" της Chappell Roan στο Νο.3.

Σε μια παλιά συνέντευξή του στον Alan Carr, ο Noel Gallagher είχε αποκαλύψει ότι το γύρισμα του videoclip ήταν… επεισοδιακό:

«Είχα βγει όλο το βράδυ πριν το γύρισμα. Αυτό που φοράω στο βίντεο δεν το φοράς κανονικά σε γυρίσματα. Ήμουν πολύ μεθυσμένος στο γύρισμα», είχε δηλώσει με ειλικρίνεια.

Όπως και να ’χει, φαίνεται πως οι Oasis είναι πιο relevant από ποτέ, και το μόνο που μένει να δούμε είναι αν μετά από 31 χρόνια θα καταφέρουν να φτάσουν επιτέλους στην κορυφή!