Η Tyla είναι η πρώτη Αφρικανή solo artist με 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify

Η Tyla το έκανε! Το breakout smash hit της, "Water", έσπασε κάθε ρεκόρ και έφτασε το απίστευτο ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου streams στο Spotify! Με αυτή την επιτυχία, η ανερχόμενη superstar από τη Νότια Αφρική γίνεται η πρώτη solo Αφρικανή καλλιτέχνιδα που καταφέρνει κάτι τέτοιο, επιβεβαίωσε η ίδια η πλατφόρμα στις 19 Φεβρουαρίου.

Από την κυκλοφορία του στις 28 Ιουλίου 2023 μέσω FAX και Epic Records, το "Water" κυριάρχησε στα charts. Έφτασε στο No. 7 του Billboard Hot 100 και κατέκτησε την κορυφή των U.S. Afrobeats Songs για 55 συνεχόμενες εβδομάδες! Παράλληλα, έγινε No. 1 στα World Digital Song Sales (18 εβδομάδες), Dance/Mix Show Airplay (4 εβδομάδες) και Rhythmic Airplay. Και σα να μην έφταναν αυτά, κέρδισε το πρώτο βραβείο Best African Music Performance στα Grammys 2024 και απέσπασε διακρίσεις στα Billboard Music Awards και MTV VMAs!

Η Phiona Okumu, επικεφαλής μουσικής του Spotify στην Αφρική, δήλωσε: «Είμαστε απίστευτα περήφανοι για την ιστορική επιτυχία της Tyla. Αυτό το milestone αποδεικνύει το ταλέντο της, τη σκληρή δουλειά της και τη δύναμη της μουσικής να ξεπερνά σύνορα».

Αυτή η επιτυχία τοποθετεί την Tyla σε ένα εξαιρετικά elite club Αφρικανών καλλιτεχνών που έχουν φτάσει το 1 δισ. streams. Πρόσφατα, η Tems έγινε η πρώτη Αφρικανή γυναίκα που το πέτυχε με το "Wait for U" από Future και Drake. Ο Wizkid ήταν ο πρώτος Αφρικανός καλλιτέχνης που έφτασε το ορόσημο με το "One Dance" (2016), ενώ το "Calm Down" του Rema και της Selena Gomez έγινε το πρώτο African-led track που άγγιξε το 1 δισεκατομμύριο streams το 2023.