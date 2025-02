Οι Tindersticks επιστρέφουν με το νέο single "Soft Tissue"

Mogwai - The Bad Fire

Λίγο πριν ξεκινήσουν την ευρωπαϊκή τους περιοδεία τον επόμενο μήνα, η οποία θα κορυφωθεί με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο εμβληματικό Royal Albert Hall του Λονδίνου, αλλά και συναυλίες στη Βόρεια και Νότια Αμερική, οι Tindersticks ανακοίνωσαν ένα συλλεκτικό 7” single, διαθέσιμο στις ευρωπαϊκές τους στάσεις αλλά και online.

Σήμερα, μαζί με αυτή την ανακοίνωση, η μπάντα μοιράζεται το ακυκλοφόρητο B-side "Soft Tissue"—το κομμάτι που έδωσε το όνομά του στο τελευταίο τους άλμπουμ, αλλά απουσίαζε από αυτό. Ο δίσκος κυκλοφόρησε στα τέλη του περασμένου έτους από τη City Slang, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές. Το 7” single θα περιλαμβάνει επίσης το "Don’t Walk, Run" από το νέο άλμπουμ.

Ο Stuart Staples εξηγεί:

«Το "Soft Tissue" ήταν πάντα ένα διαμάντι μέσα στις ηχογραφήσεις του άλμπουμ. Ήταν σπαρακτικό όταν έπρεπε να διαλέξουμε μεταξύ αυτού και του "Soon to Be April" για το κλείσιμο του δίσκου. Αυτές οι κρυφές αποφάσεις στη δημιουργία ενός άλμπουμ είναι δύσκολες. Μόνο ο χρόνος θα δείξει αν ήταν η σωστή επιλογή. Ακόμα δεν είμαι σίγουρος».

«Το κομμάτι ξεκίνησε από μια μικρή ιδέα σε μια ηχογράφησή μας. Το παίξαμε δύο φορές – μια ξεχωριστή στιγμή που καταφέραμε να αποτυπώσουμε. Ακούσαμε το playback και κανείς δεν χρειάστηκε να πει τίποτα—η ατμόσφαιρα στο δωμάτιο ήταν ηλεκτρισμένη. Χρειάστηκαν μήνες γραψίματος και ενορχήστρωσης για να πάρει την τελική του μορφή, αλλά εκείνη η αρχική σπίθα είναι η ουσία ολόκληρου του άλμπουμ».