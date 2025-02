Οι Backstreet Boys ανακοινώνουν σειρά εμφανίσεων στο Las Vegas Sphere!

Ετοιμαστείτε για Backstreet-mania! Οι Backstreet Boys πρόκειται να γράψουν ιστορία, καθώς γίνονται το πρώτο pop συγκρότημα που θα πρωταγωνιστήσει στη σκηνή του Las Vegas Sphere με την residency παράστασή τους "Into The Millennium". Το απόλυτο 90s boy band θα αναλάβει το εντυπωσιακό, υπερσύγχρονο venue των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με εννέα μοναδικές εμφανίσεις που ξεκινούν στις 11 Ιουλίου 2025.

Κι αν νομίζετε ότι απλά θα ακουστούν οι all-time classic επιτυχίες τους, μάθετε πως το iconic boy band ετοιμάζει κάτι πολύ μεγαλύτερο! Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το Millennium album θα ζωντανέψει στη σκηνή, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, όπως το "I Want It That Way" και το "Larger Than Life", σε μια επαναστατική οπτικοακουστική εμπειρία χάρη στην cutting-edge τεχνολογία του Sphere.

Με αυτήν τη residency, οι Backstreet Boys μπαίνουν στη λίστα των superstars που έχουν κατακτήσει τη σκηνή του Sphere, δίπλα σε ονόματα όπως οι U2, Phish, Dead & Company, Eagles, και Anyma. Και δεν σταματάμε εδώ—τον Μάιο, ο Kenny Chesney θα γίνει ο πρώτος country artist που θα ηγηθεί του venue.

Ημερομηνίες:

Friday, July 11, 2025

Saturday, July 12, 2025

Sunday, July 13, 2025

Friday, July 18, 2025

Saturday, July 19, 2025

Sunday, July 20, 2025

Friday, July 25, 2025

Saturday, July 26, 2025

Sunday, July 27, 2025

Προπώληση εδώ.