Ακούστε το νέο single των Black Keys "The Night Before"

Οι The Black Keys κυκλοφόρησαν το νέο τους single με τίτλο "The Night Before", προετοιμάζοντας το έδαφος για το επερχόμενο 13ο άλμπουμ τους, No Rain, No Flowers, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος.

Το "The Night Before" χαρακτηρίζεται από έναν "cool" και groovy ήχο, που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά blues-rock στοιχεία του συγκροτήματος με μια φρέσκια, μοντέρνα προσέγγιση.

Γραμμένο σε συνεργασία με τον βραβευμένο με Grammy τραγουδοποιό Daniel Tashian, το funky και γεμάτο ψυχή κομμάτι βρίσκει το συγκρότημα (Dan Auerbach και Patrick Carney) να υιοθετεί έναν πιο pop-προσανατολισμένο και εθιστικό ήχο.

Σε δήλωσή του, ο Auerbach περιέγραψε το single ως «τόσο βασισμένο στο groove». Συνέχισε: «Το "The Night Before" ξεκίνησε με μια ακολουθία συγχορδιών που δημιουργήσαμε με τον Daniel, και μετά όλα κύλησαν φυσικά. Ήταν πραγματικά μια συνεργατική διαδικασία και το ολοκληρώσαμε μέσα σε περίπου 30 λεπτά».

Όσον αφορά τη νέα δημιουργική προσέγγιση του διδύμου αυτή τη φορά, ο Carney πρόσθεσε: «Δεν έχουμε δουλέψει ξανά με τέτοιους τραγουδοποιούς στο Νάσβιλ. Είναι τρελό, γιατί ο Daniel ήταν από τα πρώτα άτομα που γνώρισα όταν μετακόμισα εδώ πριν από μια δεκαετία.Αλλά πιέσαμε τον εαυτό μας να φέρουμε νέους συνδημιουργούς και πραγματικά ανακαλύψαμε κάτι ξεχωριστό με τον Daniel. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε το άλμπουμ και σκοπεύουμε να κυκλοφορήσουμε περισσότερα κομμάτια ενόψει της περιοδείας».