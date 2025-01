"Fat Juicy & Wet": Bruno Mars, Sexyy Red, Lady Gaga και ROSÉ στο ίδιο video clip!

Η Sexyy Red και ο Bruno Mars ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το ολοκαίνουργιο προκλητικό single τους με τίτλο "Fat Juicy & Wet". Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα official μουσικό κλιπ, σε σκηνοθεσία των Daniel Ramos και Bruno Mars, που περιλαμβάνει guest εμφανίσεις από τις πρόσφατες συνεργάτιδες του Bruno, Lady Gaga και ROSÉ.

Το "Fat Juicy & Wet" ακολουθεί τις παγκόσμιες επιτυχίες του Bruno Mars "Die With A Smile" με τη Lady Gaga και "APT." με τη ROSÉ, τα οποία έχουν συνολικά περάσει 19 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Global 200—με το “APT.” να διατηρεί την 1η θέση για 11 εβδομάδες και το "Die With A Smile" για οκτώ. Επιπλέον, το "Die With A Smile" έχει παραμείνει για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Hot 100. Εκτός από τη μεγάλη παγκόσμια επιτυχία στα charts, το "Die With A Smile" έχει αποσπάσει δύο υποψηφιότητες για Grammy φέτος, στις κατηγορίες Song Of The Year και Best Pop Duo/Group Performance. Ο Bruno είναι αυτή τη στιγμή ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες ακροάσεις στο Spotify και ο πρώτος που ξεπερνά τα 140 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στην πλατφόρμα.

Η Sexyy Red από την άλλη είναι μία από τις πιο περιζήτητες ράπερ αυτή τη στιγμή. Το 2024, ισοφάρισε με τον Drake ως ο μόνος καλλιτέχνης με τέσσερα τραγούδια στην κορυφή του Apple Music, ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια παγκόσμιες on-demand streams, κέρδισε τον τίτλο Best Breakthrough Hip Hop Artist στα BET Hip Hop Awards και κατατάχθηκε ως η #5 πιο εμπορικά επιτυχημένη γυναίκα ράπερ στις ΗΠΑ. Οι πρόσφατες συνεργασίες της περιλαμβάνουν το "WHATCHU KNO ABOUT ME" με τη GloRilla (#1 στο Billboard TikTok Top 50, #1 στο Billboard R&B/Hip-Hop Airplay, #17 στο Billboard Hot 100), με την οποία μοιράστηκε το εξώφυλλο του τελευταίου τεύχους του XXL Mag, καθώς και το "Sticky", μια συνεργασία με τους Tyler The Creator, GloRilla και Lil Wayne, που έφτασε στο #1 των Hip-Hop/R&B τραγουδιών και στο #10 του Billboard Hot 100.