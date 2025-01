Οι Röyksopp ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ "True Electric" και μοιράστηκαν νέα εκτέλεση του "What Else Is There?", με τους Fever Ray

Οι Röyksopp ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ True Electric και μοιράστηκαν ως leading single μια νέα εκτέλεση του "What Else Is There?" με τους Fever Ray στα φωνητικά.

Το True Electric το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 11 Απριλίου θα είναι η πρώτη κυκλοφορία του ηλεκτρονικού ντουέτου για το 2025. Το LP αποτελείται από 19 στούντιο εκδόσεις της περιοδείας τους True Electric του 2023 και περιλαμβάνει το ακυκλοφόρητο μέχρι πρότινος κομμάτι "The R" μαζί με πρόσφατα επεξεργασμένα και remixes που προέρχονται από τον εκτεταμένο κατάλογό τους.

Η πρώτη γεύση από το άλμπουμ έρχεται με το single "What Else Is There?" με τη συμμετοχή των Fever Ray. Το κομμάτι είναι μια νέα εκδοχή του ομώνυμου τραγουδιού του 2005 από το άλμπουμ τους The Understanding.

Μάλιστα, το συνοδευτικό βίντεο του τραγουδιού, σε σκηνοθεσία Stian Andersen, μαγνητοσκοπήθηκε επιτόπου και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει αποσπάσματα και από τη συναυλία του συγκροτήματος στην Αθήνα το 2023.

Μιλώντας για το άλμπουμ σε δελτίο Τύπου, οι Röyksopp, που αποτελούνται από τους Svein Berge και Torbjørn Brundtland, δήλωσαν: «Το Τrue Electric αποτελείται από ηχογραφήσεις και ερμηνείες, που σκοπό έχουν να αποτυπώσουν την ουσία των ζωντανών μας συναυλιών που φέρουν το ίδιο όνομα. Η ιδέα ήταν να δώσουμε έμφαση στις πιο club πτυχές της μουσικής μας, καθώς και να επιστρέψουμε στις ρίζες μας μέσα στο χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής».