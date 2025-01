Ο θρυλικός σαξοφωνίστας Marshall Allen ανακοινώνει νέο solo άλμπουμ στα 100 του χρόνια και βγάζει τραγούδι με την Neneh Cherry

Ο εμβληματικός σαξοφωνίστας, συνθέτης και ηγέτης της Sun Ra Arkestra, Marshall Allen γιορτάζει τα εκατό χρόνια ζωής του με νέα μουσική. Ο 100χρονος καλλιτέχνης θα κυκλοφορήσει το πρώτο του solo άλμπουμ με τίτλο New Dawn στις 14 Φεβρουαρίου. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από την κυκλοφορία του ομώνυμου κομματιού και του συνοδευτικού βίντεο.

Ο διάσημος καλλιτέχνης έχει πάνω από 70 χρόνια ηχογραφήσεων και εμφανίσεων στο ενεργητικό του, αλλά το New Dawn θα σηματοδοτήσει το πρώτο project με το όνομά του και μόνο. Το άλμπουμ, που περιγράφεται ως «μια ερωτική επιστολή στον χωροχρόνο που διοχετεύει έναν αιώνα μουσικής παροδικότητας και υπέρβασης», θα αποτελείται συνολικά από επτά κομμάτια. Χωρίς να πτοείται από το πέρασμα του χρόνου, ο Allen ξεκίνησε την ηχογράφηση του project στη Φιλαδέλφεια δύο ημέρες μετά τα 100α γενέθλιά του.

Το ομώνυμο single "New Dawn" είναι ένα χαλαρό, νοσταλγικό κομμάτι με μια ζεστή ορχηστρική γραμμή από τον Allen στο σαξόφωνο, με στίχους από τον Knoel Scott, μέλος της μπάντας Sun Ra Arkestra, και φωνητικά από τη Neneh Cherry. Ο Allen συνεργάστηκε στενά με τον Scott στο New Dawn, καθώς οι δυο τους «ξεσκόνισαν» ακυκλοφόρητα κομμάτια και αρχειοθετημένη μουσική για να δημιουργηθεί η τελική tracklist.

«[Ο Scott] γνώριζε τον Marshall καλύτερα από τον καθένα και η βαθιά κατανόηση των συνθέσεων του Marshall καθοδήγησε την επιλογή του υλικού για το άλμπουμ", μοιράστηκε ο παραγωγός του project Jan Lankisch. Η καρδιά του LP χαρακτηρίζεται ως η συγχώνευση του παρελθόντος και του μέλλοντος, της κληρονομιάς και της ανακάλυψης».

Από την έναρξη της λειτουργίας τους τη δεκαετία του 1950, οι Sun Ra Arkestra έχουν υπάρξει ηγέτες του αφροφουτουρισμού. Το 2020, υπό την καθοδήγηση του Allen, η κολεκτίβα της τζαζ έβγαλε το πρώτο της νέο band project μετά από 20 χρόνια.

New Dawn Tracklist:

01. Prologue

02. African Sunset

03. New Dawn (feat. Neneh Cherry)

04. Are You Ready

05. Sonny’s Dance

06. Boma

07. Angels and Demons at Play