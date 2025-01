Oι Destroyer ανακοίνωσαν νέο άλμπουμ με τίτλο Dan’s Boogie

Αφού οι Destroyer ολοκληρώσουν την περιοδεία τους με τους Father John Misty αυτό το Μάρτιο, το μουσικό project του Dan Bejar θα κυκλοφορήσει ένα νέο άλμπουμ με τίτλο Dan's Boogie. Το καναδικό συγκρότημα μοιράστηκε το leading single "Bologna", στο οποίο συμμετέχει η Simone Schmidt των Fiver.

Το Dan's Boogie θα κυκλοφορήσει στις 28 Μαρτίου μέσω της Merge Records και θα είναι το πρώτο άλμπουμ των Destroyer μετά το Labyrinthitis του 2022. Με εννέα νέα τραγούδια, το άλμπουμ θα περιλαμβάνει «θεαματικά ποπ έπη, προσωπικές μπαλάντες με πιάνο και καυτά έργα διάθεσης που θολώνουν τα όρια μεταξύ τραγουδιού, μυθιστορήματος και κινηματογράφου», σύμφωνα με ένα δελτίο Tύπου.

Στο νέο single, "Bologna", ο Bejar υιοθετεί μια νέα αφηγηματική προσέγγιση στην τραγουδοποιία του, φανταζόμενος τον εαυτό του ως «δευτερεύοντα χαρακτήρα» στη δράση, και αντιπαραθέτοντας τα λαχανιασμένα φωνητικά του με την ομαλή, μελωδική κορώνα της Schmidt.

Σε δήλωσή του, ο Bejar εξήγησε: «Δεν έχω γράψει πολλά τραγούδια σαν το "Bologna". Δυσκολεύτηκα να τραγουδήσω τον πρώτο και τον τρίτο στίχο, τα πιο σημαντικά μέρη του τραγουδιού. Χρειάζονταν βαρύτητα και τσαγανό. Η απειλή της εξαφάνισης έπρεπε να είναι πραγματική. Έτσι, κάλεσα τη Simone».

Το single συνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία του David Galloway, με πρωταγωνιστές τον Bejar και τον Schmidt.

Η Tracklist του Dan’s Boogie:

01. The Same Thing as Nothing at All

02. Hydroplaning Off the Edge of the World

03. The Ignoramus of Love

04. Dan’s Boogie

05. Bologna (feat. Fiver)

06. I Materialize

07. Sun Meet Snow

08. Cataract Light

09. Travel Light