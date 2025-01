O Hamilton Leithauser των Walkmen ανακοίνωσε νέο άλμπουμ και κυκλοφόρησε το single "Knockin' Heart"

Ο Hamilton Leithauser των Walkmen επιστρέφει το 2025 μ' ένα νέο άλμπουμ. Το This Side of the Island, η συνέχεια του The Loves of Your Life του 2020, κυκλοφορεί στις 7 Μαρτίου μέσω της Glassnote. Ο Leithauser μοιράστηκε το ομώνυμο τραγούδι τον περασμένο μήνα και, σήμερα, κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι με τίτλο "Knockin' Heart".

Ο Leithauser είναι συμπαραγωγός του νέου άλμπουμ με τη σύζυγό του, Anna Stumpf, και τον Aaron Dessner των National. Σε μια δήλωση στον Τύπο σχετικά με το νέο single, ο Leithauser επεσήμανε:

«Το "Knockin' Heart" τραγουδιέται από έναν αποξενωμένο, μαστουρωμένο εραστή στο δρόμο για το σπίτι, ο οποίος πεθαίνει να περάσει ένα μήνυμα σε κάποιον που μάλλον δεν ακούει. Είναι το «Θα σε αγαπώ για μια ζωή, αν με αφήσεις». Το έγραψα και το ηχογράφησα ένα βράδυ και το έβαλα στην άκρη για πάνω από ένα χρόνο. Ήξερα ότι μου άρεσε και δεν ήθελα να χαλάσω τίποτα προσπαθώντας να το τελειοποιήσω. Ήταν το τελευταίο τραγούδι που έπαιξα για τον Aaron όταν βρεθήκαμε μαζί, και το πρώτο τραγούδι που με βοήθησε να δουλέψω. Θα έλεγα ότι έκανε το ακατόρθωτο ηχητικά. Στην πραγματικότητα χρησιμοποίησε μια αστεία τεχνική στο μπάσο που είπε ότι είχε χρησιμοποιήσει σε ένα τραγούδι της Taylor Swift, κάτι που μου άρεσε πολύ. Πρέπει να πω ότι το μπάσο του ακούγεται φανταστικά. Τώρα υπάρχουν τρία μπάσα σε αυτό! Ένα δικό μου και δύο δικά του».

Ο Leithauser θα υποστηρίξει το νέο του άλμπουμ με συναυλίες στο Λος Άντζελες, το Λονδίνο, το Τορόντο και το Σικάγο. Θα παίξει επίσης, για έβδομη φορά, στο Café Carlyle της Νέας Υόρκης.

Η tracklist:

01 Fist of Flowers

02 Burn the Boats

03 Ocean Roar

04 Knockin’ Heart

05 What Do I Think?

06 Off the Beach

07 I Was Right

08 Happy Lights

09 This Side of the Island