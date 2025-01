Ακούστε το νέο «εθιστικό» single των Franz Ferdinand "Hooked"

Sebastian Bach - Child Within The Man

Οι Franz Ferdinand κυκλοφόρησαν νέο single με τίτλο "Hooked".

Το "Hooked" είναι το τρίτο single που μοιράζεται το συγκρότημα από το επερχόμενο έκτο άλμπουμ του The Human Fear, μετά τα "Audacious" και "Night Or Day". Όλο το άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου.

Το indie κομμάτι, βαρύ στα synths, δεν ξεμακραίνει και πολύ από τον χαρακτηριστικό χορευτικό post-punk ήχο της μπάντας από τη Γλασκώβη, με τον frontman Alex Kapranos να λέει για το κομμάτι: «Όταν η μέρα προχωρά προς τα μεσάνυχτα, αυτό το τραγούδι μας κάνει να περιπλανιόμαστε τη νύχτα. Εφόσον όλοι πάσχουμε από ανθρώπινο φόβο, τότε είναι εντάξει να είσαι κολλημένος».

Ο Kapranos τραγουδά λίγο πριν το ρεφρέν: "I thought I knew what love was / But then I met you".

