Η Billie Eilish φέρνει την Charli XCX στη σκηνή για να τραγουδήσουν το "Guess"

Μετά τη συνήθεια της Charli να καλεί στη σκηνή τις guest του Brat άλμπουμ της, η Billie Eilish πήρε τη σκυτάλη. Σε πρόσφατη συναυλία της στο Λος Άντζελες ανέβασε την Charli XCX στη σκηνή για να ερμηνεύσει μαζί της το remix του "Guess".

Η δημιουργός του Hit Me Hard And Soft πραγματοποίησε στις 17 Δεκέμβρη την τρίτη από τις πέντε προγραμματισμένες συναυλίες της στο Kia Forum της Καλιφόρνιας, στο πλαίσιο της τρέχουσας περιοδείας της στη Βόρεια Αμερική.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η Charli εξέπληξε το κοινό καθώς ξεπρόβαλε κάτω από τη σκηνή, ενώ η αρένα φωτιζόταν με πράσινα φώτα και λέιζερ. Στη συνέχεια, η Eilish ανέβηκε στην εξέδρα και εκεί το δυναμικό duo έδωσε μια ζωηρή ερμηνεία της κοινής τους συνεργασίας "Guess".

Το τραγούδι εμφανίζεται στο remix άλμπουμ της Charli Brat And It's Completely Different But Also Still Brat, το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο και σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Έπειτα, η Charli μοιράστηκε πλάνα από το live team-up στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ευχήθηκε στην Eilish χρόνια πολλά για τα 23α γενέθλιά της. «love u billieeeeeeee και hbd!!! <3», έγραψε.

love u billieeeeee and hbd!!! <3 pic.twitter.com/5fxuJmEmKG — Charli (@charli_xcx) December 18, 2024