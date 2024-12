Ο "Tormund" του Game of Thrones βγάζει χριστουγεννιάτικο τραγούδι μαζί με τον Luke Elliot

The Bonnie Nettles - First In / First Out

Ο καταξιωμένος Νορβηγός ηθοποιός και μουσικός Kristofer Hivju, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητός για τον ρόλο του ως Tormund Giantsbane στο Game of Thrones και ως Connor Rhodes στο The Fast and the Furious 8 και ο γνώριμος του ελληνικού κοινού, Luke Elliott, που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν μια διασκευή του all time classic χριστουγεννιάτικου τραγουδιού του Andy Williams, It's the Most Wonderful Time of the Year. Μια φρέσκια αλλά νοσταλγική προσέγγιση στο αγαπημένο εορταστικό τραγούδι.

Η συνεργασία μεταξύ Elliot και Hivju ξεκίνησε μέσα από μια τυχαία επαφή. Σχολιάζοντας τη συνεργασία τους, ο Elliot αναφέρει:

«Ήξερα τη δουλειά του Kris, φυσικά. Ποιος δεν τη γνωρίζει; Είχα μόλις ολοκληρώσει τη μουσική για το Exit του Øystein Karlsen στο οποίο έγραψα και τη μουσική κάλεσα τυχαία τον Kris για συμβουλές και, προς έκπληξή μου, μόλις είχε ακούσει τον τελευταίο μου δίσκο και μου ομολόγησε τον θαυμασμό του για τη φωνή μου. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει μερικά projects μαζί. Σκεφτόμουν να διασκευάσω ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, και ποιος καλύτερος για να το κάνουμε μαζί από τον Kris; Τον έχετε δει; Μοιάζει με τα Χριστούγεννα! Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Καλές γιορτές!»