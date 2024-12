Και όμως! Το Spotify wrapped της Charli XCX έχει μέσα… Αρλέτα!

Kim Deal - Nobody Loves You More

Το Spotify παρουσίασε τα στατιστικά του Wrapped 2024 στις 4 Δεκεμβρίου και η Charli XCX μοιράστηκε τα αγαπημένα της κομμάτια με τους fans.

Η τραγουδίστρια του "365" κοινοποίησε στην ιστορία της στο Instagram τα δικά της πολυ- ακουσμένα κομμάτια της χρονιάς και οι επιλογές της σε καλλιτέχνες που περιλαμβάνουν μερικούς από τους συνεργάτες της αλλά και την Ελληνίδα τραγουδίστρια Αρλέτα.

Σύμφωνα με την κοινοποίηση ο καλλιτέχνης που άκουσε περισσότερο αυτή τη χρονιά ήταν ο Bladee, ο οποίος συμμετέχει στο remix "Rewind" από το Brat And It’s Completely Different But Also Still Brat. Άλλοι αγαπημένοι της ήταν οι Air, A.G. Cook, Clairo και Mk.gee.

Όσον αφορά τα τραγούδια που άκουσε περισσότερο, το "Peroxide" των Ecco2k ήρθε στο νούμερο ένα, ακολουθούμενο από το "Bloodwork" των The Dare, το δικό της κομμάτι "Guess", το "These Days" της Nico και τέλος το "Άδειες νύχτες" της Αρλέτας.