O Kendrick Lamar κατακτά το No.1 με το άλμπουμ του GNX

Το νέο άλμπουμ-έκπληξη του Kendrick Lamar, GNX, κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200.

Το GNX είναι τώρα το τέταρτο συνεχόμενο στούντιο άλμπουμ του ράπερ που φτάνει στο Νο.1, μετά τα Mr Morale & the Big Steppers, Damn., και To Pimp a Butterfly. Τα Lamar’s Untitled Unmastered και Black Panther: The Album άγγιξαν επίσης την κορυφή των chart.

Ο Lamar κυκλοφόρησε το GNX στις 22 Νοεμβρίου κάνοντας έκπληξη στους fans. Για τη δημιουργία του άλμπουμ συνέδραμαν οι παραγωγοί Sounwave, Jack Antonoff, Kamasi Washington και άλλοι. Την κυκλοφορία του LP ακολούθησε ένα ιδιαίτερο μουσικό βίντεο για το ξεχωριστό τραγούδι "Squabble Up".

Εκτός από το Billboard 200 chart o σούπερσταρ ράπερ κατέκτησε και το Billboard Hot 100 με το "Squabble Up" . Ακόμη, στο top 10 των Hot 100 έφτασαν τα κομμάτια του GNX "Reincarnated" (Νο. 8) και "Man at the Garden" (Νο. 9), κάνοντας 22 τις επιτυχίες που μετρά μέχρι στιγμής ο ράπερ σε αυτή την κατηγορία.

Ο Lamar είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που κατόρθωσε να φτάσει με τρία τραγούδια του στο Hot 100 No.1 το 2024, ξεπερνώντας την Ariana Grande, τον Post Malone και τον Morgan Wallen, που πέτυχαν προσωπικό ρεκόρ με δύο τραγούδια.