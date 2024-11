Η Charlie XCX ερμηνεύει επιτυχίες του "Brat" στο Λονδίνο μαζί με Robyn, Caroline Polachek και Yung Lean

Kim Deal - Nobody Loves You More

Η Charli XCX διέσχισε το Λονδίνο στην εν εξελίξει παγκόσμια περιοδεία της Brat και έφερε μαζί τους φίλους της Robyn, Caroline Polachek και Yung Lean.

Στην επιτυχημένη περιοδεία της στο Ηνωμένο Βασίλειο με την οποία η καλλιτέχνιδα γιορτάζει το πολιτιστικό φαινόμενο που αποτελεί επισήμως πια το Brat, η Charli εμφανίστηκε στην O2 Arena του Λονδίνου, μετά το Live του Μάντσεστερ, όπου είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά το remix του "So I", ειδικά αφιερωμένο στην εκλιπούσα SOPHIE.

Κατά τη διάρκεια του show της στις 28 Νοεμβρίου, η Charli ερμήνευσε ως επί το πλείστον κομμάτια από το επιτυχημένο έκτο άλμπουμ της, συμπεριλαμβανομένων των "Club classics", "365", "Shygirl και "Apple".

Όταν το remix του "Everything is romantic", με τη συμμετοχή της Polachek, παίχτηκε στα ηχεία μετά το τέλος του τρίτου τμήματος του live, που οδήγησε σε μια solo ερμηνεία από την Charli, η καλλιτέχνιδα πίσω από το Desire, I Want To Turn Into You εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του encore για να δώσει στο remix την live εκδοχή του. Στη συνέχεια, Charli και Polachek ερμήνευσαν μια εκδοχή του "Welcome To My Island", σε remix του συντρόφου της πρώτης, Daniel.