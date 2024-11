Ακούστε το νέο χορευτικό single των Snoop Dog και Dr. Dre "Outta Da Blue'

Ο Snoop Dogg και ο Dr. Dre κυκλοφόρησαν ένα δυναμικό νέο single, το "Outta Da Blue".

To single ανήκει στο επερχόμενο άλμπουμ τους Missionary, το οποίο σηματοδοτεί την "δισκογραφική" επανένωση των Snoop Dogg και Dr. Dre, για πρώτη φορά μετά το ντεμπούτο άλμπουμ του Snoop, Doggystyle του 1993.

Ο Snoop ραπάρει στον εναρκτήριο στίχο: «Bottles and bitches, believe we back in business / The shit I be smoking is highly recommended / This for all of my niggas pushing the limit». Το κομμάτι έχει στίχους και από τον Dre ενώ στο ρεφρέν του συμμετέχει και ο τραγουδιστής Alus.

Αν και ο Dr Dre ήλπιζε ότι το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο τελικά θα είναι διαθέσιμο στις 13 Δεκεμβρίου, μέσω της Death Row Records, της θρυλικής δισκογραφικής hip-hop που απέκτησε ο Snoop Dogg το 2022. Πρόκειται να συμπεριλάβει μια σειρά από μεγάλους αστέρες της μουσικής, όπως ο Sting.