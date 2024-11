Ανακοινώθηκαν οι headliners του Coachella 2025

Linkin Park – From Zero

Το lineup για το Coachella 2025 ανακοινώθηκε χθες Τετάρτη 20 Νοεμβρίου με headliners την Lady Gaga, τον Post Malone, τους Green Day και τον Travis Scott.

Η Lady Gaga έκανε το ντεμπούτο της στο Coachella το 2017, όταν αντικατέστησε την έγκυο τότε Beyoncé ως headliner. Τότε ερμήνευσε on stage πολλές από τις επιτυχίες της και τη συνεργασία της με την Beyoncé "Telephone".

Οι Green Day θα κάνουν την «παρθενική» τους εμφάνιση στο φεστιβάλ αφού δεν έχουν παίξει ποτέ στο Coachella. Ο frontman του συγκροτήματος, Billie Joe Armstrong, ωστόσο, είχε εμφανιστεί στο Coachella το 2014 για να τραγουδήσει μερικά τραγούδια με τους Replacements.

Ο Post Malone είχε εμφανιστεί ξανά στο Coachella του 2018. Τέλος, ο Travis Scott ​​έκανε το ντεμπούτο του στο φεστιβάλ το 2017. Ακόμη, είχε ανακοινωθεί ως headliner για το φεστιβάλ του 2020 που ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας. Τα σχέδιά του για επιστροφή του στο φεστιβάλ επιβραδύνθηκαν, ωστόσο, μετά το φιάσκο του Astroworld Festival, το 2021, που άφησε νεκρούς 10 ανθρώπους. Ένα δελτίο Τύπου λέει ότι αυτή η φετινή του εμφάνιση θα σημάνει μια νέα εποχή για τη μουσική του.

Μαζί με τους headliners Lady Gaga, Green Day, Post Malone και Travis Scott, το μουσικό φεστιβάλ της California θα φιλοξενήσει φέτος μια σειρά από πολύ γνωστά ονόματα, με επικεφαλής τους Charli XCX, Missy Elliott, Megan Thee Stallion, Kraftwerk, The Original Misfits, μέλη BLACKPINK LISA και JENNIE, Beth Gibbons των Portishead, FKA twigs, Clairo, The Prodigy, Basement Jaxx και The Marías.

Άλλες αξιοσημείωτες εμφανίσεις θα είναι αυτές των The Go-Go's, Three 6 Mafia, Anitta, Zedd, Gustavo Dudamel with the LA Philharmonic, Japanese Breakfast, Darkside, Amyl & the Sniffers, beabadoobee, Mustard, T-Pain, Arca, Rema, ENHYPEN, Shaboozey, Miike Snow, Jimmy Eat World, Circle Jerks, Djo, Yo Gabba Gabbaa!, Snow Strippers, A.G. Cook, Fcukers, Blonde Redhead, Kneecap και Wisp, μεταξύ άλλων.