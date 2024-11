Αναβάλλεται η κυκλοφορία του νέου single του Liam Payne

Slash - Orgy of the Damned

Share this

Η κυκλοφορία ενός νέου τραγουδιού του Liam Payne αναβλήθηκε αφού ο συνεργάτης του δήλωσε ότι «δεν είναι ακόμα η κατάλληλη στιγμή» και θέλει να αφήσει την οικογένεια του τραγουδιστή να «θρηνήσει εν ειρήνη».

Ο σταρ των One Direction, ο οποίος πέθανε πριν από δύο εβδομάδες, συνέγραψε και τραγούδησε στο κομμάτι "Do No Wrong" με τον τραγουδιστή από τη Βόρεια Καρολίνα, Sam Pounds. Ο Pounds είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι το τραγούδι θα κυκλοφορούσε την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου, και ήλπιζε ότι η κοινοποίησή του θα έδιωχνε τις αρνητικές φήμες γύρω από τον θάνατο του Payne.

Όμως, σε μια δήλωση την Τρίτη, ο Pounds είπε ότι «αποφάσισε να μην κυκλοφορήσει ακόμα το "Do No Wrong" και να αφήσει την κυκλοφορία στη διακριτική ευχέρεια της οικογένειας». Και πρόσθεσε: «Θέλω όλα τα έσοδα να πάνε σε μια φιλανθρωπική οργάνωση της επιλογής τους (ή όπου επιθυμούν).»

«Αν και όλοι αγαπάμε το τραγούδι, δεν είναι ακόμα η ώρα», συμπλήρωσε. «Όλοι θρηνούμε ακόμα για το θάνατο του Liam και θέλω η οικογένεια να θρηνήσει με ειρήνη και προσευχή. Θα περιμένουμε όλοι». Οι fans ευχαρίστησαν τον Pounds που καθυστέρησε την κυκλοφορία του τραγουδιού.

Μετά τον άδοξο θάνατo του τραγουδιστή, και τα πέντε άλμπουμ των One Direction επέστρεψαν στο top 40 albums chart του Ηνωμένου Βασιλείου. Μετά την αποχώρησή του από το γκρουπ, ο Payne σημείωσε επιτυχίες σε συνεργασία με τη Rita Ora και τον Quavo. Το τελευταίο του solo τραγούδι, "Teardrops", που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος, έφτασε στο νούμερο 85 των chart.