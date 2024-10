Οι R.E.M μοιράζονται νέο lyric video για το "Believe" με... πολιτικό σκοπό

Slash - Orgy of the Damned

Ενόψει των εκλογών στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, το συγκρότημα έχει τοποθετηθεί αρκετές φορές ως προς το πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή στις κάλπες. Τον περασμένο μήνα οι R.E.M κυκλοφόρησαν το "We Are Hope With The Times", μια ψηφιακή συλλογή τραγουδιών για τον εορτασμό της Εθνικής Ημέρας Εγγραφής Εκλογέων.

Ο frontman Michael Stipe έχει υποστηρίξει δημόσια την υποψήφια των Δημοκρατικών Kamala Harris σε πολλές περιπτώσεις. Πρόσφατα εμφανίστηκε μάλιστα σε μια συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας της Harris.

Τώρα οι R.E.M. μοιράστηκαν ένα νέο lyric video για το "I Believe", ένα κομμάτι από το άλμπουμ τους Life’s Great Pageant (1986) για να πείσουν τον κόσμο να πάει στις κάλπες την επόμενη εβδομάδα.

Σε μια δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Stipe είπε: «Πιστεύω ότι η επιλογή του κόσμου σε αυτές τις εκλογές δεν θα μπορούσε να είναι πιο σημαντική. Ψηφίστε και ενθαρρύνετε όλους όσους γνωρίζετε να κάνουν το ίδιο. Έτσι μόνο θα κερδίσουμε το 2024 και πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε!!!»

Το βίντεο δημιουργήθηκε από τον επί χρόνια καλλιτεχνικό διευθυντή του συγκροτήματος Chris Billheimer και αντλεί έμπνευση από χειροποίητα σχέδια που δημιουργούσε ο Stipe κατά τη διάρκεια της περιοδείας των R.E.M. Fables of the Reconstruction, καθώς και από τα «πολιτικοποιημένα» μπλουζάκια που φορούσε στα MTV VMA του 1991.